Три сестри вийшли заміж за одного чоловіка: їх пояснення шокувало

Три сестри шокували мережу після того, як вийшли заміж за одного й того ж чоловіка. 18-річна Сантош, 19-річна Савітрі та 20-річна Сародж вирішили одружитися з однією людиною, але в результаті це викликало суперечки у суспільстві.

Їхня церемонія, яка пройшла в Індії, стала вірусною після того, як вони одружилися з чоловіком на ім'я Вікас у храмі Чамунда Мата, пише видання Express.

Стало відомо, що сестри працюють разом, створюючи контент для соціальних мереж. Натомість Вікас є їхнім оператором. Минулого тижня в мережі з'явилися відео весілля трьох сестер.

На відео відбувся традиційний індуїстський весільний ритуал.

Причина, чому три сестри вийшли заміж за одного чоловіка, полягає в тому, що вони звикли проводити так багато часу разом.

"Ми жили разом з дитинства і не могли уявити собі життя окремо. Коли ми зрозуміли, що шлюб розлучить нас, ми навіть думали про те, щоб покінчити з життям. Пізніше ми вирішили, що замість того, щоб померти, ми залишимося разом і одружимося з одним чоловіком. Ми всі дорослі і прийняли це рішення добровільно", — сказала Сародж.

Відео дня

Натомість Вікас також зізнався, що погодився одружитися з ними трьома через їхню близькість.

"Я знав, наскільки глибоко ці три сестри були прив’язані одна до одної. Вони неодноразово казали мені, що не хочуть жити окремо після одруження. Я поважав їхні почуття та погодився одружитися з ними, бо хотів, щоб вони залишилися разом. Ми прийняли це рішення за взаємною згодою та сподіваємося, що люди поважатимуть наш вибір", — сказав чоловік.

Щоб аргументувати своє рішення, сестри порівняли себе з індуїстським королем.

"У давнину жив цар Дашаратха, у якого було три цариці. Чи це було образою", — написали вони у своєму дописі на сторінці у соціальних мережах.

Натомість адвокат Високого суду Аллахабада Анураг Пандей повідомив ЗМІ, що шлюб не буде визнано згідно з індійським законодавством.

"Згідно з індуїстським законодавством, індуїст не може законно одружитися з кількома жінками одночасно. Такий шлюб є ​​недійсним з точки зору закону і не створює дійсних подружніх стосунків", — сказав він.

Нагадаємо, що Даулат Гірі Джі Махарадж — індійський чернець-аскет, який безперервно стоїть уже п'ять років після того, як дав обітницю не сидіти і не лежати протягом 12 років.

Також один кухар в Індії придумав оригінальний спосіб приготування чизбургерів — чоловік користується ногами й акуратно кладе інгредієнти на гарячому грилі. Ролик швидко став вірусним і викликав дебати серед юзерів.