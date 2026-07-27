"Драконы с пламенем" создают свою собственную погоду: над Францией образовались редкие огненные облака (фото)

Во Франции, на юго-западе страны, недалеко от известного региона Бордо, уже несколько дней бушует огромный пожар. Сотни пожарных пытаются его потушить. При этом сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

По словам метеорологов, страна находится в эпицентре природного явления, которое редко встречается в Европе. NASA называет такие экстремальные пожары "драконами, дышащими пламенем", пишет издание Bild.

"Огонь распространяется совершенно хаотично и без определённого направления", — рассказал Гийом Милле из пожарной службы департамента Жиронды.

Пирокумулюс: что известно об огненных облаках, опустошающих Францию

В свою очередь метеоролог Доминик Юнг объяснил, как возникает явление огненной бури.

"Над очень сильным пожаром чрезвычайно горячий воздух быстро поднимается, подобно тому, что происходит над раскаленной печью, только в огромных масштабах. Если поднимающийся воздух содержит достаточно влаги, он конденсируется на больших высотах, образуя облако — пирокумулюс. Если движение вверх продолжается дальше, оно превращается в настоящую грозовую тучу, созданную самим пожаром", — говорит эксперт.

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Пожары под Бордо породили огненных драконов Фото: Скриншот

Метеоролог рассказал, что это облако, по сути, создает свою собственную погоду.

"Она генерирует нисходящие потоки, дующие в разных направлениях, и может вызывать молнии. Эта молния может вызвать новые пожары. Это делает такой пожар непредсказуемым и опасным для спасателей, поскольку он больше не распространяется только в одном направлении, как обычный пожар", — говорит он.

По словам метеоролога, такие явления наблюдаются преимущественно в регионах с обширными сухими лесами и ярко выраженными периодами засухи, например, в США, Канаде и Австралии.

"Во время австралийского „чёрного лета“ 2019/2020 годов образовалось несколько десятков таких облаков, значительная часть которых достигла стратосферы. Они также наблюдаются в Сибири и Южной Америке", — поясняет Юнг.

Пирокумулятивные облака когда-то наблюдались в Португалии, Испании и Швеции. Тем не менее, в Европе они "редки".

"Их частота, вероятно, будет расти в Центральной и Западной Европе", — прогнозирует Юнг. Причина: более длительные и интенсивные периоды жары и засухи.

Пожары во Франции: что известно

Во Франции бушуют пожары, преимущественно на юго-западе страны, где, по словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, огонь "неконтролируемо" распространился вблизи города Бордо. В воскресенье огонь продвинулся на расстояние 15 километров от столичной агломерации города.

Франция никогда не сталкивалась с пожарами такого масштаба. Пожарные пытаются сдержать пламя, простирающееся на километры.

Напомним, что лесные пожары во Франции и Испании набирают силу, а местные спасатели пытаются остановить их распространение. В настоящее время в Мадриде объявлено чрезвычайное положение, а во Франции десятки тысяч человек покинули юго-запад страны.

Кроме того, британские туристы, находившиеся недалеко от Бордо, рассказывают, что их разбудили посреди ночи: так, семью Николы Смит разбудили в 3:30 утра с требованием немедленно покинуть отель, в то время как на телефоны непрерывно поступали экстренные уведомления от французских властей об эвакуации соседних районов.