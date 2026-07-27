"Дракони з полум'ям" створюють власну погоду: над Францією утворилися рідкісні вогняні хмари (фото)

У Франції на південному заході країни поблизу відомого регіону Бордо вже кілька днів вирує величезне полум’я. Його прибиркати намагаються сотні пожежників. Натомість сотні тисяч людей були змушені тікати зі своїх домівок.

За словами метеорологів, країна знаходиться в епіцентрі природного явища, яке рідко зустрічається в Європі. NASA називає такі екстремальні пожежі, "драконами, які дихають полум'ям", пише видання Bild.

"Вогонь поширюється абсолютно хаотично та без напрямку", — розповів Гійом Мілле з пожежної служби департаменту Жиронди.

Пірокумулюс: що відомо про вогняні хмари, які знищують Францію

Натомість Метеоролог Домінік Юнг пояснив, як утворюється явище вогняної бурі.

"Над дуже сильною пожежею надзвичайно гаряче повітря швидко піднімається, подібно до того, що відбувається над гарячою піччю, тільки у величезних масштабах. Якщо повітря, що піднімається, містить достатньо вологи, воно конденсується на великих висотах, утворюючи хмару — пірокумулюс. Якщо рух угору продовжується ще далі, воно перетворюється на справжню грозову хмару, створену самою пожежею", — каже експерт.

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Пожежі біля Бордо породили вогняних драконів Фото: Скріншот

Метеоролог розповвів, що ця хмара по суті створює власну погоду.

"Вона генерує низхідні потоки, які дмуть у змінних напрямках, і може викликати блискавки. Ця блискавка може запалити нові пожежі. Це робить таку пожежу непередбачуваною та небезпечною для рятувальників, оскільки вона більше не поширюється лише в одному напрямку, як звичайна пожежа", — каже він.

За словами метеоролога, такі явища трапляються переважно в регіонах з великими, сухими лісами та яскраво вираженими періодами посухи, наприклад, у США, Канаді та Австралії.

"Під час австралійського "чорного літа" 2019/2020 років утворилося кілька десятків таких хмар, значна частина яких досягла стратосфери. Вони також спостерігаються в Сибіру та Південній Америці", — пояснює Юнг.

Пірокумулятивні хмари колись були зафіксовані в Португалії, Іспанії та Швеції. Тим не менш, вони "рідкісні" в Європі.

"Їхня частота, ймовірно, зростатиме в Центральній та Західній Європі", прогнозує Юнг. Причина: довші та інтенсивніші періоди спеки та посухи.

Пожежі у Франції: що відомо

У Франції полум'я вирує, переважно на південному заході країни, де, за словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, воно "неконтрольовано" поширилося поблизу міста Бордо. У неділю вогонь просунувся на відстань 15 кілометрів від столичної агломерації міста.

Франція ніколи не стикалася з пожежами такого масштабу. Пожежники намагаються стримати полум'я, яке простягається на кілометри.

Нагадаємо, що лісові пожежі в Франції й Іспанії набирають нової сили, а місцеві рятувальники намагаються зупинити поширення займань. Наразі у Мадриді оголосили надзвичайний стан, а в Франції десятки тисяч людей покинули з південного заходу країни.

Також британські туристи поблизу Бордо розповідають, що їх піднімали на ноги посеред ночі: так, родину Ніколи Сміт розбудили о 3:30 ранку з вимогою негайно залишити готель, поки на телефони безперервно надходили екстрені сповіщення від французької влади про евакуацію сусідніх районів.