"Скорпионам, может, не отключим": винницкий водоканал рассмешил сеть "гороскопом" о ремонте

Часть города Винницы останется без воды. В связи с этим местное коммунальное предприятие решило оригинально предупредить жителей о ремонтных работах, представив астрологический прогноз.

Часть города Винницы останется без воды. В связи с этим местное коммунальное предприятие решило оригинальным образом предупредить жителей о ремонтных работах, представив астрологический прогноз.Жителей нескольких районов Винницы предупредили о временных перебоях с водоснабжением из-за масштабных ремонтных работ на магистральном водопроводе, сообщило КП "Винницаоблводоканал".

"Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы, проживающие на Вишенке, Академическом, Урожае, Кориатовичей и Подолье, будут обеспечены водой, но с пониженным давлением. Еще подумаем, может, Скорпионам не будем отключать… потому что страшно", — говорится в креативном сообщении.

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Стоит отметить, что большинство горожан с юмором отреагировали на такое необычное объявление.

В Виннице оригинально объяснили, почему часть города останется без воды Фото: Скриншот

"Я Скорпион, вам достаточно оставить заявку здесь о том, чтобы меня не исключили, или вы разложите адреса на Таро?"

"А где здесь записываются Скорпионы?"

"Я Скорпион и живу с двумя Раками. Поверьте, они страшнее нас".

Кроме того, коммунальщики не менее креативно объяснили, почему в городе не будет воды.

"Не из-за полнолуния в знаке Водолея, конечно, а потому, что мы будем одновременно заменять целых пять крупных задвижек на пяти объектах в Виннице. Для этого нужно остановить магистральный водопровод диаметром 700 мм. Мы взялись за большой объем работы на 24 часа подряд, и это будет сложно. Но лучше так, одним махом, чем останавливать этот водопровод два или три раза и каждый раз оставлять людей без воды", — пояснили коммунальщики графики отключения.

Напомним, что в исторической части города Стрый во время ремонта дороги коммунальщики сделали неожиданную находку. На улице Независимости рабочие наткнулись на вход в старый подземный туннель, заполненный прозрачной проточной водой.

Кроме того, черкасские коммунальщики продемонстрировали неожиданную находку в канализации. Чтобы восстановить работу канализационной системы после того, как кто-то выбросил в неё ковёр, забивший трубы, потребовалось немало времени и сил.