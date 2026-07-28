"Скорпіонам, може, не вимкнемо": вінницький водоканал розсмішив мережу "гороскопом" про ремонт

Частина міста Вінниці залишиться без води. Відтак, місцеве комунальне підприємство вирішило креативно попередити користувачів про ремонтні роботи у вигляді астрологічного прогнозу.

Частина міста Вінниці залишиться без води. Відтак, місцеве комунальне підприємство вирішило креативно попередити користувачів про ремонтні роботи у вигляді астрологічного прогнозу.Жителів кількох районів Вінниці попередили про тимчасові перебої з водопостачанням через масштабні ремонтні роботи на магістральному водогоні, повідомило КП "Вінницяоблводоканал".

"Овни, Тільці, Близнюки, Раки, Леви, Діви, Терези, Скорпіони, Стрільці, Козероги, Водолії та Риби, які живуть на Вишеньці, Академічному, Урожаї, Коріатовичів та Поділлі будуть з водою, але пониженим тиском. Ще подумаємо, може, Скорпіонам не будемо вимикати… бо страшно", — йдеться у креативному повідомленні.

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Варто зазначити, що більшість містян з гумором відеагували на таке незвичне оголошення.

У Вінниці креативно пояснили, чому частина міста залишиться без води Фото: Скріншот

"Я скорпіон, Вам достатньо залишити заявку тут на невимикання чи Ви на Таро розкинете адреси?"

"А де тут записують у Скорпіони"?

"Я Скорпіон і живу з двома Раками. Повірте, вони страшніші за нас".

Також не менш креативно комунальники пояснили, чому не буде води у місті.

"Не через Повню у Водоліїв, звісно, а тому що ми будемо замінювати аж пʼять великих засувок на пʼяти локаціях у Вінниці паралельно. Для цього треба зупинити магістральний водогін діаметром 700 мм. Ми замахнулися на великий шмат роботи на 24 години поспіль, і це буде важко. Але краще так, одним махом, аніж зупиняти цей водогін двічі чи тричі, і щоразу залишати людей без води", — пояснили комунальники графіки відключення.

Нагадаємо, що в історичній частині міста Стрий під час ремонту дороги комунальники зробили несподівану знахідку. На вулиці незалежності працівники натрапили на вхід до старого підземного тунелю, заповненого прозорою проточною водою.

Також черкаські комунальники показали несподівану знахідку в каналізації. Щоб відновити систему каналізації після того, як хтось викинув у неї килим, що забив труби, знадобилося чимало часу і сил.