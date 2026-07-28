Самый татуированный мужчина потратил на татуировки 351 тысячу долларов: он внезапно оказался без них

Мужчина, потративший на татуировки уже 351 тысячу долларов, а то и больше, показал, как бы он выглядел без татуировок.

Реми Скофилд из Канады начал наносить татуировки на своё тело около 20 лет назад. Он уже более 100 раз раскрасил различные части тела. Сегодня мужчина с головы до ног покрыт рисунками, только отдельные части лица остались без них. Поэтому фото без татуировок шокировало его поклонников, пишет Daily Star.

В посте для своих 189 000 подписчиков в Instagram он опубликовал фото "просто для смеха", на котором видно, как бы он выглядел без татуировок.

"Один из моих подписчиков хотел увидеть, как я буду выглядеть без татуировок. Я ответил ему, что понятия не имею, так как у меня были только детские фотографии, и вот что создал ИИ. У меня точно нет такого пресса, но в остальном он довольно дикий", — написал мужчина.

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Самый татуированный мужчина показал, как он выглядит без татуировок Фото: Скриншот

В комментариях под фото многие хвалят фигуру Реми.

"Мне гораздо больше нравится твоя татуировка. И пирсинг тоже классный".

"Ты хорошо выглядишь без татуировок на коже… но с татуировками ты выглядишь гораздо лучше! Я думаю, что любой выглядел бы лучше с татуировками. Мне нравится видеть искусство на коже".

"Ого, это просто безумно".

Реми начал делать татуировки примерно в 2008 году, через несколько лет после того, как начал заниматься модификацией тела. Также он называет себя "самым татуированным человеком в мире".

Сначала мужчина набил имя своего сына на теле, а затем сделал десятки других татуировок.

"С тех пор всё моё тело претерпело десятки изменений. Самые болезненные участки моего тела находились на ягодицах или в более глубоких областях внутренней поверхности бедер. Сегодня на некоторых частях моего тела более 100 слоев татуировок чернилами, но на большей части — от 10 до 40 слоев", — сказал мужчина из Канады.

Напомним, что рэпер Machine Gun Kelly рассказал, как татуировка с надписью "blackout" на груди привела к ужасным побочным эффектам, в частности к невозможности двигать некоторыми частями тела.

Кроме того, "Фокус" писал, что девушка из Германии по имени Люси Краса начала делать татуировки с 10 лет. Останавливаться на достигнутом она не собирается, несмотря на резкое недовольство семьи.