Найтатуйованіший чоловік витратив на малюнки $351 тисячу: він раптово з'явився без чорнила

Чоловік вже витратив на татуювання 351 тисячу доларів, якщо не більше, показав, як би він виглядав без татуювань.

Ремі Скофілд з Канади почав наносити на своє тіло тату близько 20 років тому. Він уже понад 100 разів розмалював різні частини тіла. Сьогодні чоловік з голови до ніг, покритий малюнками, лише окремі частини обличчя лишилися без них. Тож фото без татуювань шокувало його прихильників, пише Daily Star.

У дописі для своїх 189 000 підписників в Instagram він опублікував фото "просто заради сміху", де видно, як би він виглядав без татуювань.

"Один мій підписник хотів побачити, як я виглядатиму без татуювань. Я сказав їм, що гадки не маю, оскільки в мене були фото тільки з самого дитинства, і ось що створив ШІ. У мене точно немає такого пресу, але в іншому він досить дикий", — написав чоловік.

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Найтатуйованіший чоловік показав свою зовнішність без татуювань Фото: Скріншот

У коментарях під фото багато людей похвалити статуру Ремі.

"Мені набагато більше подобається твоя татуювання. І пірсинг теж крутий".

"Ти добре виглядаєш без татуювання на шкірі… але ти точно виглядаєш набагато краще з татуюваннями! Я думаю, що кожен виглядав би краще з татуюваннями. Мені подобається бачити мистецтво на шкірі."

"Ого, це просто дико".

Ремі почав робити татуювання приблизно у 2008 році, через кілька років після того, як почав займатися модифікацією тіла. Також він низиває себе "найбільш татуйованою людиною у світі".

Спочатку чоловік написав ім'я свого сина на тілі, а потім зробив десятки інших тату.

"З того часу все моє тіло змінювалося десятки разів. Самі болючі частини мого тіла були на сідницях або глибші ділянки внутрішньої поверхні стегон. Сьогодні деякі частини мого тіла мають понад 100 шарів малюнків з чорнилом, але більша частина має від 10 до 40 шарів", — сказав чоловік з Канади.

Нагадаємо, що репер Machine Gun Kelly розповів, як татуювання з написом "blackout" на грудях призвело до жахливих побічних ефектів, зокрема до неможливості рухати певними частинами тіла.

Також Фокус писав, що дівчина з Німеччини на ім'я Люсі Краса почала татуювання з 10 років. Спинятися на досягнутому вона не збирається, попри різке невдоволення сім'ї.