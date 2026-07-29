Потеряла сознание в спортзале: женщина, которая находилась без признаков жизни 17 минут, рассказала о загробном мире

Виктория Томас никогда раньше не имела проблем со здоровьем, но внезапно потеряла сознание в спортзале, когда ей было всего 35 лет. Тогда сердце женщины остановилось на 17 минут, пока врачи пытались вернуть её к жизни.

Во время клинической смерти женщина помнит, что осталась рядом, и пока за её жизнь боролись медики и её тренер, пишет Daily Star.

Виктория Томас была здоровой 35-летней женщиной, которая любила заниматься спортом, когда её жизнь перевернулась с ног на голову.

Она рассказала, что редко болела или получала травмы. Но она внезапно упала во время тренировки с другом.

Сердце Виктории остановилось на 17 минут, прежде чем врачи привели её в сознание и ввели в искусственную кому. Женщина считает, что настойчивые усилия её тренера Адама по сердечно-легочной реанимации предотвратили длительное повреждение её мозга.

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Британка призналась, что почти ничего не помнит об этом инциденте.

"Я помню, как стояла над своими ногами и думала: „О Боже, у тебя такие толстые ноги“. Не знаю, был ли это внетелесный опыт или что-то в этом роде. Это было так, будто я находился на потолке спортзала и смотрел на себя сверху вниз, вокруг меня были люди. Я был там и увидел размер своих ног — они были просто огромны. Это все, что я помню. Когда я просматриваю кадры того дня, моё тело надувалось, как воздушный шар, непосредственно перед тем, как это произошло. Я просто помню, что была рядом, я никуда не уходила. Я просто осталась там. Возможно, это потому, что я не умерла, а вернулась. Я просто зависла наверху и увидела это", — рассказывает Виктория.

Виктория Томас вспомнила, что произошло во время клинической смерти Фото: Скриншот

Женщину срочно доставили в Бристольскую королевскую больницу, где она пробыла три дня в коме, прежде чем врачи вывели её из этого состояния. Ей подключили дефибриллятор — устройство, которое подает контролируемый электрический разряд на сердце, чтобы остановить опасные аномальные ритмы, после чего через неделю после инцидента ее выписали.

Несмотря на то, что Виктория, казалось бы, полностью выздоровела, она не была полностью здорова. Ведь спустя пару лет она забеременела, и состояние её сердца начало ухудшаться, поскольку беременность оказывала сильную нагрузку на этот орган.

Тогда генетические тесты выявили у неё болезнь Данона — редкое заболевание, которое может привести к утолщению сердечной мышцы. Виктория стала первой в своей семье, у кого диагностировали это заболевание. Оно было вызвано мутацией в гене.

Врачи настаивали, что ей нужно рожать на 24-й неделе. Но ей удалось убедить врачей позволить ей доносить ребенка. В результате её мальчик родился на 30-й неделе путём кесарева сечения, когда она уже не могла нормально дышать.

Когда сыну Томми исполнилось всего шесть месяцев, дальнейшее обследование показало, что сердце Виктории работало лишь на 11 %, и у неё была тяжелая стадия сердечной недостаточности.

После этого женщина попала в список ожидающих трансплантации и, наконец, получила новое сердце за несколько часов до того, как её собственное сердце перестало биться.

Сегодня состояние Виктории улучшилось. Обследование показало, что у её сына нет болезни Данона.

Напомним, что актер, которого врачи вернули к жизни через семь минут после массивной остановки сердца в 2013 году, рассказал о том, что он видел во время реанимации.

Кроме того, женщина из Великобритании, которую официально признали умершей на две минуты, прежде чем она пришла в себя, рассказала, что она пережила за эти 120 секунд.

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