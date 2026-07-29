Раптово знепритомніла у спортзалі: жінка, яка була мертвою 17 хвилин, розповіла про потойбіччя

Вікторія Томас ніколи раніше не мала проблем зі здоров'ям, але раптово знепритомніла в спортзалі, коли їй було лише 35 років. Тоді серце жінки зупинилося на 17 хвилин поки лікарі намагалися повернути її до життя.

Під час клінічної смерті жінка пам'ятає, що залишилася поруч і поки за її життя боролися медики та її тренер, пише Daily Star.

Вікторія Томас була здоровою 35-річною жінкою, яка любила тренуватися, коли її життя перевернулося з ніг на голову.

Вона розповіла, що рідко хворіла чи отримувала травми. Але вона раптовов впала під час тренування з другом.

Серце Вікторії зупинилося на 17 хвилин, перш ніж лікарі її привели до тями та ввели в штучну кому. Жінка вважає, що наполегливі зусилля її тренера Адама щодо серцево-легеневої реанімації запобігли тривалому пошкодженню її мозку.

Британка зізналася, що мало що пам'ятає з цього інциденту.

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"Я пам’ятаю, як стояла над своїми ногами і думала: "О Боже, твої ноги такі товсті". Не знаю, чи це був позатілесний досвід, чи щось подібне. Це було так, ніби я був на стелі спортзалу і дивився на себе згори вниз, навколо мене були люди. Я був там і побачив розмір своїх ніг, вони були просто величезні. Це все, що я пам’ятаю. Коли я переглядаю кадри того дня, моє тіло надувалося, як повітряна куля, безпосередньо перед тим, як це сталося. Я просто пам’ятаю, що була поруч, я нікуди не йшла. Я просто залишилася там. Можливо, це тому, що я не померла, а повернулася. Я просто зависла угорі і побачили це", — еаже Вікторія.

Вікторія Томас пригадала, що сталося під час клінічної смерті Фото: Скріншот

Жінку терміново доставили до Брістольської королівської лікарні, де вона провела три дні в комі, перш ніж лікарі вивели її з неї. Вони підключили їй дефібрилятор — пристрій, який подає контрольований електричний удар до серця, щоб зупинити небезпечні аномальні ритми, перш ніж виписати її через тиждень після інциденту.

Незважаючи на те, що Вікторія, здавалося б, повністю одужала, вона не була повністю здорова. Адже через пару років вона завагітніла, стан її серця почав погіршуватися, адже вагітність чинила сильний тиск на цей орган.

Тоді генетичні тести показали у неї хворобу Данона, рідкісне захворювання, яке може призвести до потовщення серцевого м'язу. Вікторія була першою у своїй родині, у якої було діагностовано це захворювання. Його спричинив мутований ген.

Лікарі наполягали, що їй треба народжувати на 24 тижні. Але їй вдалося переконати лікарів дозволити їй продовжити виношувати дитину. Відтак її хлопчик народився на 30 тижні шляхом кесаревого розтину, коли вона вже не могла нормально дихати.

Коли сину Томмі виповнилося лише шість місяців, подальше обстеження показало, що серце Вікторії працювало лише на 11%, і в неї була важка стадія серцевої недостатності.

Після цього жінка потрапила до списку на трансплантацію і нарешті отримала нове серце за кілька годин до того, як її серце здалося.

Сьогодні стан у Вікторії покращився.Обстеження показало, що в її сина немає хвороби Данона.

Нагадаємо, що актор, якого медики повернули до життя через сім хвилин після масивної зупинки серця у 2013 році, поділився тим, що він бачив під час реанімації.

Також жінка з Британії, яку офіційно оголосили мертвою протягом двох хвилин, перш ніж вона повернулася до життя, розповіла, які вона пережила протягом цих 120 секунд.

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