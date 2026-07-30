Жизнь после джекпота: победитель лотереи в $167 миллионов в четвертый раз за 3 месяца оказался за решеткой

Победителя лотереи арестовали в четвертый раз после того, как он выиграл баснословную сумму в Powerball. Несмотря на то, что он стал миллионером, 51-летний мужчина снова и снова попадает в неприятности.

Мужчина, выигравший потрясающий джекпот Powerball в размере 167,3 миллиона долларов, был арестован в четвертый раз после своего колоссального выигрыша. Джеймс Шеннон Фартинг стал новым миллионером в апреле, и этот выигрыш полностью изменил его жизнь, пишет Daily Star.

Уже через несколько дней после выигрыша Джеймс оказался в неприятной ситуации. 30 апреля он и его девушка были арестованы в отеле TradeWinds Resort в городе Сент-Пит-Бич, штат Флорида.

На курорте новый миллионер ударил гостя отеля по лицу. Во время драки заместитель шерифа округа Пинеллас попытался разнять ссорящихся. Но Джеймс ударил офицера ногой по лицу.

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Похоже, что 167,3 миллиона долларов не смогли уберечь этого человека от неприятностей. Ведь последний арест нового миллионера США произошел 26 июля.

Победителю лотереи предъявлен ряд обвинений, в частности, в домашнем насилии, нападении и нанесении легких телесных повреждений женщине.

Женщина рассказала полиции, что после прогулки на лодке между ней и мужем возникла ссора. Тогда он "обхватил её шею обеими руками, что затруднило её дыхание". После этого инцидента мужчина вновь находится в тюрьме округа Скотт.

Заместитель шерифа Закари Брайант заявил, что у женщины были заметные шрамы на левой стороне шеи, а также сообщил, что инцидент был зафиксирован камерой Ring, установленной в спальне.

В свою очередь, мужчина якобы не признал себя виновным. Суд назначил ему залог в размере 15 000 долларов.

Победителю лотереи также предписали избегать контактов с женщинами, а также носить электронный браслет, чтобы предотвратить нарушение предписания.

Однако до выигрыша у этого мужчины постоянно возникали проблемы с законом в США.

Напомним, что Австралия разыскивает счастливого победителя лотереи, выигравшего около 60 миллионов евро. Ещё 12 июня 2025 года один игрок правильно угадал все номера в лотерее и выиграл джекпот в размере 100 миллионов австралийских долларов.

Кроме того, спустя десятилетие после выигрыша в лотерею миллионерша назвала это "проклятием", поскольку оно привело её к "бессмысленной" жизни.