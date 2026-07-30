Убили на глазах у прохожих: известную инфлюенсершу жестоко расстреляли после посещения спортзала

27-летняя Энджи Марсела Рамирес Варгас была убита за рулем своего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, когда мотоциклист открыл огонь в упор по девушке.

Инфлюенсерша трагически погибла всего через несколько минут после выхода из спортзала, пишет Daily Star.

27-летней водительнице удалось проехать примерно 100 метров, прежде чем она остановилась. Её удалось доставить в больницу, но, к сожалению, через несколько минут она скончалась от многочисленных огнестрельных ранений.

Ужасный инцидент произошел в пятницу вечером, 24 июля, когда Энджи остановилась на светофоре возле торгового центра Gran Plaza San Antonio в городе Питалито, Колумбия.

27-летнюю инфлюенсершу застрелили прямо за рулем Фото: Скриншот

Вооруженные нападавшие на мотоцикле подъехали к её автомобилю и несколько раз выстрелили в неё, а затем быстро скрылись.

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Полиция начала масштабную операцию по преследованию и в течение нескольких минут оцепила район. Позже полицейские обнаружили и изъяли мотоцикл и огнестрельное оружие, которые, по их мнению, были использованы во время нападения.

Одного из подозреваемых, 48-летнего мужчину, обнаружили, когда он скрывался после погони. Его подозревают в том, что он произвел смертельные выстрелы.

Второй нападавший скрылся пешком вдоль берега реки и по-прежнему находится на свободе.

"Благодаря оперативной реакции наших офицеров нам удалось задержать 48-летнего мужчину на месте преступления после продолжительной погони", — сообщил начальник полиции полковник Хавьер Альберто.

Зато жертва была известной инфлюенсеркой. Она делилась в интернете гламурными фотографиями из своих путешествий, семейных встреч и повседневной жизни.

27-летнюю инфлюенсершу убили на светофоре Фото: Скриншот

Друзья рассказывают, что блогерша делилась своими стремлениями и запоминающимися моментами со своими подписчиками.

Правоохранители по-прежнему устанавливают мотив и личность сбежавшего подозреваемого.

Напомним, что в американском городе Коллинсвилл, расположенном в штате Оклахома, произошла ужасная трагедия. 43-летнюю известную инфлюенсершу в TikTok Сару Гилсон застрелили после того, как она опубликовала видео, в котором выдвинула серьёзные обвинения в адрес собственного мужа.

Кроме того, в дом индийской инфлюенсерши, известной тем, что она хвастается своими ювелирными изделиями в интернете, проникли воры и похитили много ценных вещей.