Вбили на очах у перехожих: відому інфлюенсерку жорстоко розстріляли після спортзалу

27-річна Енджі Марсела Рамірес Варгас була вбита за кермом свого авто Toyota Land Cruiser Prado, коли мотоцикліст відкрив вогонь упритул дівчини.

Інфлюенсерка трагічно загинула лише за кілька хвилин після виходу зі спортзалу, пише Daily Star.

27-річній водійці вдалося проїхати приблизно 100 метрів, перш ніж вони зупинилася. Її вдалося доправити до лікарні, але, на жаль, через кілька хвилин вона померла від численних вогнепальних поранень.

Жахливий інцидент стався у п'ятницю ввечері, 24 липня, коли Енджі зупинилася на світлофорі біля торгового центру Gran Plaza San Antonio у місті Піталіто, Колумбія.

27-річну інфлюенсерку розстріляли просто за кермом Фото: Скріншот

Озброєні нападники на мотоциклі під'їхали до її автомобіля та кілька разів стріляли в неї, а потім швидко зникнули.

Поліція розпочала масштабну операцію з переслідування та оточила район протягом кількох хвилин. Пізніше офіцери знайшли та конфіскували мотоцикл, вогнепальну зброю, які, на їхню думку, були використані під час нападу.

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Одного підозрюваного, 48-річного чоловіка, знайшли, коли він ховався в після погоні. Його підозрюють у тому, що він зробив смертельні постріли.

Другий нападник втік пішки вздовж берега річки та залишається на волі.

"Завдяки негайній реакції наших офіцерів, нам вдалося затримати 48-річного чоловіка на місці злочину після широкого переслідування", — повідомив начальник поліції полковник Хав'єр Альберто.

Натомість жертва була відомою інфлюенсеркою. Вона ділилася в інтернеті гламурними фотографіями зі своїх подорожей, сімейних зустрічей та повсякденного життя.

27-річну інфлюенсерку вбили на світлофорі Фото: Скріншот

Друзі розповідають, що блогерка ділилася своїми прагненнями та пам'ятними моментами зі своїми підписниками.

Правоохоронці все ще встановлюють мотив та особу підозрюваного, який втік.

Нагадаємо, що в американському місті Коллінсвілл, що у штаті Оклахома, сталася моторошна трагедія. 43-річну відому інфлюенсерку у TikTok Сару Гілсон застрелили після того, як вона опублікувала відео, де вона висунула серйозні звинувачення проти власного чоловіка.

Також в будинок індійської інфлюенсерки, відомої тим, що вона хизується своїми ювелірними виробами в інтернеті, залізли злодії та викрали багато цінних речей.