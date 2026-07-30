Сокровище русских царей и князей: под полом дома в центре Москвы обнаружили тысячи серебряных монет

Во время реставрации исторического здания в Москве под названием "Палаты Аверкия Кирилова" был обнаружен клад. Рабочие нашли разбитый сосуд, который был наполнен монетами.

Исследователи рассматривают различные версии происхождения этой находки, но, вероятно, она связана с периодом, известным как Смутное время, пишет GeekWeek.

Рабочие, которые трудились в здании, были потрясены, когда обнаружили разбитый сосуд, в котором находились десятки тысяч монет.

Находка датируется XVI и XVII веками. Эксперты предполагают, что, вероятно, владелец денег во время революций и беспорядков в стране решил спрятать своё богатство, надеясь когда-нибудь вернуть его.

В центре Москвы нашли огромный клад Фото: Скриншот

20 000 монет нашли в самом центре Москвы

Это историческое здание расположено в самом центре Москвы, напротив храма Христа Спасителя. Здание, которое сейчас реконструируется, известно как Палаты Аверкия Кирилова. Историческое здание было местом находок: в частности, во время предыдущих реконструкций там были обнаружены редкие стеклянные сосуды и офицерская сабля.

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Но в ходе нового этапа работ под полом обнаружили сосуд, в котором было спрятано около 20 000 серебряных монет.

Эксперты установили, что монеты представляли собой преимущественно копейки и деньги, чеканившиеся с конца X века до начала XVI века. Исследователи предварительно датируют клад периодом Смутного времени — чрезвычайно бурным периодом в российской истории, продолжавшимся со смерти последнего царя династии Рюриковичей до вступления на престол императора династии Романовых (1598–1613).

Однако исследователи рассматривают различные версии, в частности, предполагают, что клад мог быть и личными сбережениями Аверкия Кирилова, богатого купца и влиятельного чиновника.

В настоящее время эксперты изучают точное количество, состав и стоимость монет.

Напомним, что, работая в подвале старой виллы в Австрии, сантехник обнаружил сундук с золотыми монетами. Сокровище весило около 30 кг и стоило примерно 2,3 миллиона евро.

Кроме того, на дне Ла-Манша уже 160 лет лежит необыкновенное сокровище. Бутылка пива Guinness была найдена среди обломков корабля "Миндоро", затонувшего в 1864 году.