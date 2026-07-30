Скарб російських царів та князів: під підлогою будинку у центрі Москві знайшли тисячі срібних монет

Під час реставрації історичної будівлі в Москві під назвою "Палати Аверкія Кирилова" було знайдено скарб. Робітники знайшли розбиту посудину, яка була наповнена монетами.

Дослідники розглядають різні версії походження цієї знахідки, але ймовірно, що вона пов'язана з періодом під назвою Смутні часи, пише GeekWeek.

Робітники, які працювали у будівлі були шоковані, коли знайшли розбиту посудину, в якій було десятки тисяч монет.

Знахідка походить з XVI та XVII століть. Фахівці припускають, що ймовірно власник грошей під час революцій та заколотів в країні вирішив сховати своє багатство, сподіваючись колись його повернути.

У центрі Москви знайшли величезний скарб Фото: Скріншот

20 000 монет знайшли у самому центрі Москви

Ця історична будівля розташована в самому серці Москви, навпроти храму Христа Спасителя. Будівля, яка зараз реконструюється, відома як Палати Аверкія Кирилова. Історична будівля була місцем відкриттів, зокрема, під час минулих реконструкцій там були знайдені рідкісні скляні посудини та офіцерська шабля.

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Але під час нового етапу робіт під підлогою знайшли посудину, в якій було заховано приблизно 20 000 срібних монет.

Експерти змогли визначити, що монети були переважно копійками та деньгами, що карбувалися з кінця X століття до початку XVI століття. Дослідники попередньо датують скарб періодом Смутні часи — надзвичайно бурхливим періодом в російській історії, що тривав від смерті останнього царя династії Рюриковичів до сходження на престол імператора династії Романових (1598-1613).

Але дослідники розглядають різні версії, зокрема, припускають скарб міг бути й особистими заощадженнями Аверкія Кирилова, багатого купця, впливового чиновника.

Наразі експерти вивчають точну кількість, склад та вартість монет.

Нагадаємо, що працюючи у підвалі старої вілли в Австрії, сантехнік знайшов скриню із золотими монетами. Скарб важив приблизно 30 кг і вартував приблизно 2,3 мільйона євро.

Також на дні Ла-Маншу вже 160 років лежить надзвичайний скарб. Пляшку пива Guinness було знайдено серед уламків корабля "Міндоро", який затонув у 1864 році.