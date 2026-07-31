Уже получает серьезные предложения: шеф-повар неожиданно стал звездой сети благодаря Илону Маску (видео)

Шеф-повар из северо-запада Китая стал интернет-сенсацией после того, как пользователи заметили его сходство с Илоном Маском.

Это сходство вызвало волну мемов и шуток в интернете. 48-летний Ма Цзяньпин из Тунчуаня, что в провинции Шэньси, является совладельцем и управляющим ресторана "Илан". Он демонстрирует свои кулинарные способности в соцсетях, пишет SCMP.

Мужчина родом из провинции Ганьсу. Он много лет проработал электриком, прежде чем перейти в сферу общественного питания.

26 июля видео, на котором Ма подает блюда в своём ресторане, быстро стало популярным в социальной сети Douyin, набрав более 1,3 миллиона лайков.

В комментариях под видео пользователи начали замечать сходство Ма с Маском ещё до его недавнего взлёта к славе. Ещё большего интереса этой истории придал тот факт, что его фамилия "Ма" фонетически совпадает с фамилией миллиардера.

Відео дня

Китайский повар стал звездой интернета из-за поразительного сходства с Илоном Маском Фото: Скриншот

Мировая известность Маска стремительно выросла за последние годы, и, как сообщается, его чистый капитал превысил 1 триллион долларов США после выхода SpaceX на американскую биржу в июне, что делает его первым триллионером в мире.

Ма рассказал СМИ, что неожиданная слава заставила его нервничать и стесняться. Также он отметил, что количество посетителей в его ранее тихом ресторане удвоилось, и многие приходят специально, чтобы встретиться с ним, сфотографироваться и пожать ему руку.

Мужчина отметил, что к нему обратились более десятка человек с потенциальными бизнес-предложениями, однако он не планирует проводить прямые трансляции, так как хочет сосредоточиться на своём ресторане. Ведь он работает с 9 утра до полуночи почти каждый день.

Клон Илона Маска

Кроме того, его поразительное сходство с Маском вызвало всплеск мемов, созданных искусственным интеллектом. Пользователи создали изображение Ма в костюме, чтобы подчеркнуть его сходство с Маском.

Пока что Илон Маск ещё не прокомментировал своё сходство с поваром Ма, хотя ранее он ответил другому китайскому двойнику, Ма Илунгу, которого СМИ назвали "китайским Илоном Маском".

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск оказался в центре очередного скандала из-за публичных оскорблений в адрес беременной актрисы, лауреатки премии "Оскар", Энн Хэтэуэй.

Кроме того, американский бизнесмен Илон Маск объявил о выходе собственного полнометражного фильма по мотивам "Одиссеи" Гомера.