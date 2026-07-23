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"Будет исторически достоверно": Илон Маск после выхода "Одиссеи" Нолана анонсировал свою версию фильма с ИИ

американский бизнесмен Илон Маск
Илон Маск собирается снять свою версию "Одиссеи" | Фото: Flickr

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о выпуске собственного полнометражного фильма по мотивам "Одиссеи" Гомера в ответ на выход одноименного фильма Кристофера Нолана, который миллиардер подверг критике.

Маск планирует создать собственную "Одиссею" уже к концу этого года и намерен использовать для этого искусственный интеллект Grok Imagine, разработанный его компанией xAI. Об этом сам бизнесмен написал на своей странице в сети X 22 июля.

"До конца этого года компания Grok Imagine снимет полнометражный фильм по мотивам "Одиссеи", который будет исторически достоверным и будет соответствовать художественному стилю Гомера", — заявил Маск в своём посте.

пост Илона Маска в сети X
Илон Маск анонсировал выпуск собственной "Одиссеи"
Фото: Скриншот

Подробностей о будущем проекте и его реализации Илон Маск пока не раскрыл. Однако бизнесмен поддержал идею одного из пользователей предложить 100 миллионов долларов актёру и кинорежиссёру Мелу Гибсону, чтобы тот занялся воплощением такого замысла и снял "Одиссею" с максимально точным воспроизведением деталей, описанных Гомером.

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Стоит отметить, что сам Илон Маск после выхода нашумевшей "Одиссеи" неодобрительно отзывался о работе Нолана. Бизнесмену, в частности, не понравился выбор темнокожей актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской. Маск также говорил, что режиссёр якобы подбирал актёрский состав, опасаясь обвинений в расизме, из-за чего в фильме есть темнокожие актёры.

Несмотря на критику, "Одиссея" собрала 264 миллиона долларов в мировом прокате уже за первый уик-энд.

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