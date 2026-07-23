"Буде історично правдивим": Ілон Маск після виходу "Одіссеї" Нолана анонсував свою версію фільму від ШІ

Американський бізнесмен Ілон Маск анонсував вихід власної повнометражної стрічки за мотивами "Одіссеї" Гомера у відповідь на вихід однойменного фільму Крістофера Нолана, який мільярдер розкритикував.

Маск збирається створити власну "Одіссею" вже до кінця цього року, і має наміри скористатися для цього штучним інтелектом Grok Imagine, розробленим його компанією xAI. Про це сам бізнесмен написав на своїй сторінці у мережі X 22 липня.

"До кінця цього року компанія Grok Imagine зніме повнометражний фільм за мотивами "Одіссеї", який буде історично правдивим і відповідатиме художньому стилю Гомера", — заявив Маск у своєму дописі.

Ілон Маск анонсував вихід власної "Одіссеї" Фото: Скриншот

Подробиць щодо майбутнього проєкту та його реалізації Ілон Маск поки що розкривати не став. Однак бізнесмен підтримав ідею одного з користувачів запропонувати 100 мільйонів доларів актору та кінорежисеру Мелу Гібсону, щоб той зайнявся втіленням такого задуму і зробив "Одіссею" з максимальним відтворенням деталей, які описував Гомер.

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Варто зазначити, що сам Ілон Маск після виходу нашумілої "Одіссеї" несхвально відгукувався про роботу Нолана. Бізнесмену зокрема не сподобався вибір темношкірої актриси Люпіти Ніонго на роль Єлени Троянської. Маск також казав, що режисер нібито обирав акторський склад, побоюючись звинувачень у расизмі, через що у стрічці є темношкірі актори.

Попри критику, "Одіссея" зібрала 264 мільйони доларів у світовому прокаті вже за перший вікенд.

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