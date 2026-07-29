"Мозги как у птички": Илон Маск публично унизил беременную актрису, получившую "Оскар" (фото)

Американский миллиардер Илон Маск оказался в центре очередного скандала из-за публичных оскорблений в адрес беременной актрисы, лауреатки премии "Оскар", Энн Хэтэуэй. Комментируя её старую речь 2018 года, бизнесмен позволил себе резкие высказывания в отношении её умственных способностей.

Поводом для критики стало выступление Гетэвей на мероприятии Human Rights Campaign с призывом пересмотреть общественные представления о доминировании белой расы и гетеросексуальности. Когда отрывок вновь распространился в X, Маск сначала назвал актрису "марионеткой", а настоящим болваном — автора её текста. Впоследствии миллиардер опубликовал ещё один пост, в котором добавил, что у звезды "мозги как у птички".

Илон Маск об Энн Хэтэуэй Фото: X (Twitter)

В сети предполагают, что такая реакция бизнесмена связана не только со старой речью. В последнее время Маск активно критикует голливудскую политику многообразия и фильм Кристофера Нолана "Одиссея" с участием Гетэвей, даже обещая создать собственную версию картины с помощью ИИ Grok.

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Илон Маск унизил Энн Хэтэуэй в X Фото: X (Twitter)

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Энн Хэтэуэй случайно надела комбинезон задом наперед. После того как в сети появились предположения, что звезда перепутала перед и зад наряда, Энн решила лично посмеяться над этой ситуацией.

Маск заявил, что Украина не вернёт оккупированные РФ территории. Миллиардер заверил, что не поддерживает действия РФ, но считает, что войну следует заканчивать, потому что гибнет много людей.

Кроме того, американский бизнесмен посещает ряд стран мира инкогнито, пытаясь таким образом избежать огласки и публичного осуждения.