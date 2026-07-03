"Самая модная актриса мира" случайно надела комбинезон задом наперед (фото)

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй, которую часто признают одной из самых стильно одетых знаменитостей мира, доказала, что даже иконы стиля не застрахованы от модных конфузов. Во время пресс-тура в Нью-Йорке актриса случайно надела дизайнерский комбинезон задом наперед, однако её реакция только восхитила поклонников.

Во вторник, 30 июня, 43-летняя Энн Хэтэуэй появилась в Нью-Йорке в рамках промокампании своего будущего фильма "Одиссея" (The Odyssey). Беременная актриса подчеркнула свой округлившийся животик красным комбинезоном с баской и глубоким вырезом, дополнив образ золотым ожерельем и темными очками, пишет People.

Энн Хэтэуэй в комбинезоне Фото: Backgrid

После того как в сети появились предположения, что звезда перепутала переднюю и заднюю части наряда, Энн решила лично посмеяться над этой ситуацией. В среду, 1 июля, она опубликовала в Instagram забавное видео (Reel), где сначала показала скриншоты новостей о своем конфузе, а затем появилась в кадре в другом красном наряде: "Я действительно это сделала? Ой, действительно… Действительно сделала".

Відео дня

Стилистка актрисы Эрин Уолш подтвердила, что этот яркий наряд принадлежит бренду Ashlyn New York из коллекции весна/лето 2026. На подиуме модель демонстрировала этот наряд с высоким воротником спереди — значит, Геттивей действительно надела его задом наперед.

Вот так Энн Хэтэуэй должна была надеть комбинезон Фото: People

Что говорят фанаты:

Поклонники были в восторге от самоиронии звезды и засыпали её комплиментами:

"Задом наперед — это новый тренд!";

"Главное, чтобы вам было удобно, остальное не имеет значения!";

"Именно это и делает вас иконой стиля!".

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