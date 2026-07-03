"Наймодніша акторка світу" випадково одягнула комбінезон задом наперед (фото)

Зірка фільму "Диявол носить Prada" Енн Гетевей, яку часто визнають однією з найкраще вдягнених знаменитостей світу, довела, що навіть ікони стилю не застраховані від модних конфузів. Під час престуру в Нью-Йорку акторка випадково одягнула дизайнерський комбінезон задом наперед, проте її реакція лише захопила шанувальників.

У вівторок, 30 червня, 43-річна Енн Гетевей з'явилася в Нью-Йорку в рамках промокампанії свого майбутнього фільму "Одіссея" (The Odyssey). Вагітна акторка підкреслила свій округлий животик червоним комбінезоном із баскою та глибоким вирізом, додавши до образу золоте намисто та темні окуляри, пише People.

Енн Гетевей в комбінезоні Фото: Backgrid

Після того як у мережі з'явилися припущення, що зірка переплутала перед і зад вбрання, Енн вирішила особисто посміятися з цієї ситуації. У середу, 1 липня, вона опублікувала в Instagram кумедне відео (Reel), де спочатку показала скриншоти новин про свій конфуз, а потім з'явилася в кадрі в іншому червоному образі: "Я правда це зробила? Ой, справді… Справді зробила".

Відео дня

Стилістка акторки Ерін Волш підтвердила, що цей яскравий аутфіт належить бренду Ashlyn New York із колекції весна/літо 2026. На подіумі модель демонструвала цей одяг із високим коміром спереду — отже, Гетевей дійсно одягнула його навпаки.

Ось так Енн Гетевей мала одягнути комбінезон Фото: People

Що кажуть фанати:

Шанувальники прийшли в захват від самоіронії зірки та засипали її компліментами:

"Задом наперед — це новий тренд!";

"Головне, щоб вам було зручно, решта не має значення!";

"Саме це і робить вас іконою стилю!".

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