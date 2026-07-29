"Мізки як у пташки": Ілон Маск публічно принизив вагітну акторку, яка отримала Оскар (фото)

Американський мільярдер Ілон Маск потрапив у черговий скандал через публічні образи на адресу вагітної оскароносної акторки Енн Гетевей. Коментуючи її архівну промову 2018 року, бізнесмен дозволив собі різкі висловлювання щодо її розумових здібностей.

Приводом для критики став виступ Гетевей на заході Human Rights Campaign із закликом переглянути суспільні уявлення про домінування білої раси та гетеросексуальності. Коли уривок знову поширився в X, Маск спочатку назвав акторку "маріонеткою", а справжнім бовдуром — автора її тексту. Згодом мільярдер опублікував ще один допис, у якому додав, що у зірки "мізки як у пташки".

Ілон Маск про Енн Гетевей Фото: X (Twitter)

У мережі припускають, що така реакція бізнесмена пов’язана не лише зі старою промовою. Останнім часом Маск активно критикує голлівудську політику різноманіття та фільм Крістофера Нолана "Одіссея" за участю Гетевей, навіть обіцяючи створити власну версію стрічки за допомогою ШІ Grok.

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Ілон Маск принизив Енн Гетевей у X Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Енн Гетевей випадково одягнула комбінезон задом наперед. Після того як у мережі з'явилися припущення, що зірка переплутала перед і зад вбрання, Енн вирішила особисто посміятися з цієї ситуації.

Маск заявив, що Україна не поверне окуповані РФ території. Мільярдер запевнив, що не підтримує дії РФ, але вважає, що війну слід закінчувати, бо гине багато людей.

Крім того, американський бізнесмен відвідує низку країн світу у режимі інкогніто, намагаючись у такий спосіб уникнути розголошення та публічного осуду.