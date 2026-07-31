Вже отримує серйозні пропозиції: шеф-кухар раптово став зіркою мережі через Ілона Маска (відео)

Шеф-кухар на північному заході Китаю став інтернет-сенсацією після того, як користувачі помітили його схожість з Ілоном Маском.

Ця схожість викликала хвилю мемів та жартів в інтернеті. 48-річний Ма Цзяньпін з Тунчуаня, що в провінції Шеньсі, є співвласником та керуючим рестораном "Ілан". Він демонструє свої кулінарні здібності у соцмережах, пише SCMP.

Чоловік родом з провінції Ганьсу. Він роками працював електриком, перш ніж перейти до сфери громадського харчування.

26 липня відео, де Ма подає страви у своєму ресторані, швидко набрало популярності у соцмережі Douyin, зібравши понад 1,3 мільйона лайків.

У коментарях під відео клієнти почали помічати схожість Ма з Маском ще до його нещодавнього сплеску слави. Ще більшої цікавості цій історії додав факт, що його прізвище "Ма" фонетично збігається з прізвищем мільярдера.

Відео дня

Китайський кухар став зіркою мережі через разючу схожість з Ілоном Маском Фото: Скріншот

Глобальний профіль Маска стрімко зріс за останні роки, і, як повідомляється, його чистий капітал перевищив 1 трильйон доларів США після лістингу SpaceX на американській біржі в червні, що робить його першим трильйонером у світі.

Ма розповів ЗМІ, що несподівана слава змусила його нервувати і соромитися. Також він зазначив, що кількість клієнтів у його раніше тихому ресторані подвоїлася, і багато клієнтів приходять спеціально, щоб зустрітися з ним, сфотографуватися та потиснути йому руку.

Чоловік зазначив, що до нього звернулися понад десяток людей із потенційними бізнес-пропозиціями, проте він не планує проводити прямі трансляції, бо хоче зосередитися на своєму ресторані. Адже працює з 9 ранку до півночі майже щодня.

Клон Ілона Маска

Також його разюча схожість з Маском викликала сплеск мемів, створених штучним інтелектом. Користувачі створили зображення Ма в костюмі, щоб підкреслити його схожість з Маском.

Наразі Ілон Маск ще не коментував свою схожіть з кухарем Ма, хоча раніше він відповів іншому китайському двійнику, Ма Ілунгу, якого ЗМІ назвали "китайським Ілоном Маском".

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск потрапив у черговий скандал через публічні образи на адресу вагітної оскароносної акторки Енн Гетевей.

Також Американський бізнесмен Ілон Маск анонсував вихід власної повнометражної стрічки за мотивами "Одіссеї" Гомера.