Трагедия в горах: лавина накрыла известного альпиниста и звезду фильмов Netflix во время экспедиции

Известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, снявшийся в документальном фильме Netflix "14 вершин: нет ничего невозможного", считается пропавшим без вести после того, как лавина накрыла гору Броуд-Пик в Пакистане

Стихия накрыла вершину горы на высоте 8047 метров в районе хребта Каракорум 30 июля. В результате погибли по меньшей мере четверо альпинистов, пишет издание Bild.

Стихийная беда в Пакистане: уже четверо погибших

Инцидент произошел только спустя несколько дней после его 43-летия. Бывший морской пехотинец Британии возглавлял экспедицию из 10 альпинистов.

31 июля спасатели нашли четыре тела и продолжают поиски других шести, несмотря на неблагоприятные погодные условия, препятствующие полетам вертолетов.

В настоящее время идентифицированы только два из четырех альпинистов. Остается непонятным, мог ли Нирмал Пурджа выжить после восхода лавины.

В сообщении Мингмы Хьябу Шерпы, управляющей спасательной операцией, говорится, что GPS-трекер Пурджи показывает "постоянно другое" местонахождение.

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Кто такой Нирмал Пурджа

Нирмал Пурджа – известен своими поразительными рекордами в альпинизме. Пурджа родился в селе на западе Непала, в подростковом возрасте вступил в ряды гуркхов – бригады непальцев в британской армии. Затем он присоединился к Королевской морской пехоте.

Пурджа был награжден орденом Британской империи Фото: Скриншот

Он прослужил в британских вооруженных силах 16 лет, 10 из которых – в войсках специального назначения. А в 2018 году королева Британии наградила его орденом Британской империи за достижения в экстремальном высотном альпинизме.

Он стал первым гуркхом, присоединившимся к элитному подразделению, и работал специалистом по ведению боевых действий в холодную погоду.

Его знакомство с альпинизмом началось в 2012 году.

Нирмал Пурджа считается пропавшим без вести после востока лавины в Пакистане Фото: Скриншот

В 2019 году он поднялся на все 14 гор мира с вершинами выше 8000 метров всего за шесть месяцев и шесть дней, побив предыдущий рекорд, державшийся более чем на семь лет. Netflix задокументировал этот поступок в фильме.

Напомним, что спасатели из Индии готовятся провести сверхсложную операцию на Эвересте, чтобы эвакуировать останки альпиниста, три десятка назад скончавшегося на вершине горы.

Также десять альпинистов при странных обстоятельствах погибли в Альпах за три дня. Спасатели сообщают, что это были несчастные случаи, не указывая, что стало причиной трагедии.