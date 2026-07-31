Трагедія в горах: лавина накрила відомого альпініста та зірку фільмів Netflix під час експедиції

Відомий непальський альпініст Нірмал Пурджа, який знявся у документальному фільмі Netflix "14 вершин: немає нічого неможливого", вважається зниклим безвісти після того, як лавина накрила гору Броуд-Пік у Пакистані

Стихія накрила вершину гори на висоті 8047 метрів у районі хребта Каракорум 30 липня. В результаті загинули щонайменше четверо альпіністів, пише видання Bild.

Стихійне лихо в Пакистані: вже четверо загиблих

Інцидент трапився лише через кілька днів після його 43-річчя. Колишній морський піхотинець Британії очолював експедицію з 10 альпіністів.

31 липня рятувальники знайшли чотири тіла та продовжують пошуки інших шести, незважаючи на несприятливі погодні умови, що перешкоджають польотам гелікоптерів.

Наразі ідентифіковано лише два з чотирьох альпіністів. Залишається незрозумілим, чи міг Нірмал Пурджа вижити після сходу лавини.

У повідомленні Мінгми Г'ябу Шерпи, яка керує рятувальною операцією, йдеться, що GPS-трекер Пурджі показує "постійно інше" місцезнаходження.

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Хто такий Нірмал Пурджа

Нірмал Пурджа — відомий своїми вражаючими рекордами в альпінізмі. Пурджа народився в селі на заході Непалу, у підлітковому віці вступив до лав гуркхів – бригади непальців у британській армії. Потім він долучився до Королівської морської піхоти.

Пурджа був нагороджений орденом Британської імперії Фото: Скріншот

Він прослужив у британських збройних силах 16 років, 10 з яких – у військах спеціального призначення. А у 2018 році королева Британії нагородила його орденом Британської імперії за досягнення в екстремальному висотному альпінізмі.

Він став першим гуркхом, який приєднався до елітного підрозділу, і працював спеціалістом з ведення бойових дій у холодну погоду.

Його знайомство з альпінізмом почалося у 2012 році.

Нірмал Пурджа вважається зниклим безвісти після сходу лавини в Пакистані Фото: Скріншот

У 2019 році він піднявся на всі 14 гір світу з вершинами вище 8000 метрів лише за шість місяців і шість днів, побивши попередній рекорд, що тримався більш ніж на сім років. Netflix задокументував цей вчинок у фільмі.

Нагадаємо, що рятувальники з Індії готуються провести надскладну операцію на Евересті, аби евакуювати останки альпініста, який три десятки тому помер на вершині гори.

Також десять альпіністів за дивних обставин загинули в Альпах за три дні. Рятувальники повідомляють, що це були лише нещасні випадки, не вказуючи, що стало причиною трагедії.