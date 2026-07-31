Студент нашел бракованные 20 долларов: как банкнота с наклейкой от банана стала самой дорогой в мире

Студент пришел в банкомат в США и снял 20 долларов. Но потом банкнота с наклейкой от банана принесла сумасшедшие деньги, ведь стала самой дорогой среди бракованных денег.

Парень получил банкноту в банкомате штата Огайо. Но оказалось, что 20 долларов имели редкий брак — наклейку Del Monte. В 2021 году эта купюра была продана за 396 тысяч долларов на аукционе. Она до сих пор остается самой дорогой бракованной банкнотой в мире, сообщает Guinness World Records.

Стало известно, что уникальность купюры состоит в том, что наклейка попала на бумагу прямо при изготовлении, а номер и печать Казначейства США были напечатаны прямо на ней.

Редкие 20 долларов с наклейкой Del Monte Фото: Скриншот

Студент решил продать банкноту на eBay, где ее быстро купили за 10 тысяч долларов. Вероятно, тогда он не знал о ее подлинной ценности. Но через несколько лет банкноту перепродали за 25 тысяч, а уже в 2021 году ее стоимость достигла рекордных 396 тысяч.

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В то же время эксперты заявили, что такой брак, попавший в массовое обращение, является чрезвычайно редким явлением. Ведь дефектные купюры отсеиваются еще на этапе печати.

Кроме того, коллекционирование денег с дефектами стало распространенным и очень прибыльным направлением в нумизматике. По словам экспертов, большинство банкнот с такими опечатками обычно стоят значительно меньше.

Напомним, что Джей Херрин из штата Алабама (США), решивший снять 60 долларов, был ошеломлен, когда обнаружил, что случайно пополнил свою коллекцию редких банкнот.

Также стало известно, что в заброшенном доме обнаружили загадочное завещание 164-летней давности. Лука Гоури-Смит, исследуя семейный особняк, наткнулся на уникальный документ среди старых фотографий на чердаке.