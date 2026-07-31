Студент знайшов браковані 20 доларів: як банкнота з наліпкою від банана стала найдорожчою у світі

Студент прийшов до банкомата у США та зняв 20 доларів. Але потім банкнота з наліпкою від банана принесла шалені гроші, адже стала найдорожчою у світі серед бракованих грошей.

Хлопець отримав банкноту у банкоматі штату Огайо. Але виявилося, що 20 доларів мали рідкісний брак — наліпку Del Monte. У 2021 році цю купюру продали за 396 тисяч доларів на аукціоні. Вона до цього часу лишається найдорожчою бракованою банкнотою у світі, повідомляє Guinness World Records.

Стало відомо, що унікальність купюри полягає у тому, що наліпка потрапила на папір прямо під час виготовлення, а номер і печатка Казначейства США були надруковані прямо на ній.

Рідкісні 20 доларів з наліпкою Del Monte Фото: Скріншот

Студент вирішив продати банкноту на eBay, де її швидко купили за 10 тисяч доларів. Ймовірно, що тоді він не знав про її справжню цінність. Але за кілька років банкноту перепродали за 25 тисяч, а вже у 2021 році її вартість сягнула рекордних 396 тисяч.

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Натомість експерти заявили, що такий брак, який потрапив у масовий обіг, є надзвичайно рідкісним явищем. Адже дефектні купюри відсіюють ще на етапі друку.

Крім того, колекціонування грошей з дефектами стало поширеним і дуже прибутковим напрямком у нумізматиці. За словами експертів, більшість банкнот із такими друкарськими помилками зазвичай коштують значно менше.

Нагадаємо, що Джей Херрін зі штату Алабама (США), який вирішив зняти 60 доларів, був приголомшений, коли виявив, що випадково поповнив свою колекцію рідкісних банкнот.

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