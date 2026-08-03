Мальчик съел популярный молочный продукт: врачи девять лет боролись за его жизнь

После заражения бактерией Escherichia coli в Италии скончался мальчик, девять лет находившийся в коме. Причиной стала молочная продукция из непастеризованного молока.

Врачи 9 лет боролись за жизнь ребенка, но чуда и не произошло. 4-летний мальчик отравился еще в 2017 году после того, как съел творог из непастеризованного молока, сообщает egeszsegkalauz.hu.

Стало известно, что мальчик заразился бактерией Escherichia coli, после чего у него развился гемолитико-уремический синдром, что является серьезным осложнением, поражающим почки и кровеносную систему.

Несмотря на все длительные усилия врачей, мальчик так и не вышел из комы.

По словам медиков, кишечная палочка может вызвать боль в животе, температуру, рвоту и кровавую диарею. Но особенно опасна эта инфекция для детей, пожилых людей.

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В то же время эксперты отмечают, что продукты из непастеризованного молока имеют повышенный риск заражения опасными бактериями, поэтому их не рекомендуют употреблять детям и другим уязвимым группам населения.

Напомним, что россиянка, обратившаяся за медицинской помощью после сеанса иглоукалывания, была шокирована, потому что врачи нашли в ее ноге 10 сломанных игл.

Также в Британии освободили из-под стражи 30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка после того, как трехлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в зоопарке, и получил тяжелые травмы.

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