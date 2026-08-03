Мальчик съел популярный молочный продукт: врачи девять лет боролись за его жизнь
После заражения бактерией Escherichia coli в Италии скончался мальчик, девять лет находившийся в коме. Причиной стала молочная продукция из непастеризованного молока.
Врачи 9 лет боролись за жизнь ребенка, но чуда и не произошло. 4-летний мальчик отравился еще в 2017 году после того, как съел творог из непастеризованного молока, сообщает egeszsegkalauz.hu.
Стало известно, что мальчик заразился бактерией Escherichia coli, после чего у него развился гемолитико-уремический синдром, что является серьезным осложнением, поражающим почки и кровеносную систему.
Несмотря на все длительные усилия врачей, мальчик так и не вышел из комы.
По словам медиков, кишечная палочка может вызвать боль в животе, температуру, рвоту и кровавую диарею. Но особенно опасна эта инфекция для детей, пожилых людей.
В то же время эксперты отмечают, что продукты из непастеризованного молока имеют повышенный риск заражения опасными бактериями, поэтому их не рекомендуют употреблять детям и другим уязвимым группам населения.
Напомним, что россиянка, обратившаяся за медицинской помощью после сеанса иглоукалывания, была шокирована, потому что врачи нашли в ее ноге 10 сломанных игл.
Также в Британии освободили из-под стражи 30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка после того, как трехлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в зоопарке, и получил тяжелые травмы.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.