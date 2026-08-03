Хлопчик з'їв популярний молочний продукт: лікарі дев'ять років боролися за його життя

Після зараження бактерією Escherichia coli в Італії помер хлопчик, який дев’ять років перебував у комі. Причиною стала молочна продукція з непастеризованого молока.

Лікарі 9 років боролися за життя дитини, але дива та і не сталося. 4-річний хлопчик отруївся ще у 2017 році після того, як з'їв сир із непастеризованого молока, повідомляє egeszsegkalauz.hu.

Стало відомо, що хлопчик заразився бактерією Escherichia coli, після чого у нього розвинувся гемолітико-уремічний синдром, що є серйозним ускладненням, яке вражає нирки та кровоносну систему.

Попри всі тривалі зусилля лікарів, хлопчик так і не вийшов із коми.

За словами медиків, кишкова паличка може викликати біль у животі, температуру, блювоту та криваву діарею. Але особливо небезпечна ця інфекція для дітей, людей похилого віку.

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Натомість експерти наголошують, що продукти з непастеризованого молока мають підвищений ризик зараження небезпечними бактеріями, тому їх не рекомендують вживати дітям та іншим уразливим групам населення.

Нагадаємо, що росіянка, яка звернулася за медичною допомогою після сеансу акупунктури, була шокована, бо лікарі знайшли у її нозі 10 зламаних голок.

Також у Британії звільнили з-під варти 30-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дитини після того, як трирічний хлопчик опинився у вольєрі з крокодилами в зоопарку, та отримав важкі травми.

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