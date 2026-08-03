Призраки бродят по улицам: исследователь рассказал о "самом проклятом" городе США (видео)

Заброшенное поселение издавна окутано легендами о многовековом проклятии, необъяснимых смертях, безумии и таинственных фигурах, которые, как говорят, бродят по окружающему его Темному лесу.

Писатель Джон Качуба посетил город-призрак Дадлитаун и рассказал про его мрачные легенды и собственную встречу с призраком, пишет Daily Mail.

Дадлитаун называют самым "призрачным" городом США

Несмотря на то, что это частная собственность, закрытая для посторонних, любители острых ощущений продолжают рисковать арестом в поисках доказательств того, что там все еще скрывается нечто зловещее.

"Я жил в Коннектикуте, где находится Дадлитаун, и изучал это место с исторической точки зрения. Я сделал много фотографий на этом месте. Изначально мой интерес был чисто историческим, поскольку я увлекаюсь историей и пишу исторические художественные и документальные произведения. Мое посещение Дадлитауна, также известного как "Темный вход", пробудило во мне интерес к паранормальным явлениям в этом месте", - рассказал писатель.

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Город Дадлитаун в штате Коннектикут считается местом, полным призраков, из-за городских легенд, утверждающих, что он несет в себе проклятие поколений, зародившееся в Англии XVI века, а также местных рассказов о первых поселенцах, столкнувшихся с безумием, самоубийствами и таинственными трагедиями.

В ответ на запрос о комментарии компания Dark Entry Forest, Inc., владеющая этой собственностью, категорически отвергла утверждения о том, что Дадлитаун населен призраками, проклят или подвержен влиянию сверхъестественных сил, назвав такие характеристики "совершенно неверными" и наносящими ущерб.

Сам Качуба рассказал, что лично столкнулся с призраком, когда делал фото. На одном из снимков он увидел человеческое лицо и отметил, что его не покидало тревожное ощущение во время визита в Дадлитаун.

Также он связался с известными исследователями паранорамальных явлений, Эду и Лоррейн Уоррен, чьи изыскания, среди прочего, привели к созданию фильма "Заклятие".

Они также бывали в Дадлитауне и показали писателю множество фото с "аномалиями".

Город призраков Дадлитаун — что известно

Это отдаленное поселение в США никогда не было большим, по имеющимся данным, в пик своего развития оно насчитывало всего 26 семей. Его жители зависели от соседнего Корнуолла в плане магазинов и церковных служб, пытаясь при этом обрабатывать каменистую, суровую землю.

Дадлитаун закрыт для посещений, но это не останавливает охотников за привидениями

В конце 1800-х и начале 1900-х годов Дадлитаун постепенно опустел, поскольку сельское хозяйство становилось все более сложным, железодобывающая промышленность региона пришла в упадок, а семьи переезжали на запад в поисках лучших возможностей.

Считается, что название "Темный вход" произошло от географического положения поселения: окружающие холмы отбрасывали глубокие тени на изолированную долину.

Многие верующие связывают предполагаемое проклятие Дадлитауна с семьей Дадли, утверждая, что его несчастья начались в Англии за столетия до существования поселения в Коннектикуте.

Эдмунд Дадли был казнен за государственную измену в 1510 году после того, как впал в немилость после смерти короля Генриха VII.

Его сын, Джон Дадли, герцог Нортумберлендский, был обезглавлен в 1553 году после попытки посадить леди Джейн Грей на английский престол.

Согласно легенде, несчастья этой семьи преследовали и последующие поколения, даже когда они пересекли Атлантику и в конце концов осели в Коннектикуте.

Однако местные историки утверждают, что не обнаружили никакой генеалогической связи между поселенцами Дадлитауна и казненными английскими дворянами.

Но и без английских поселенцев в Дадлитауне хватало трагедий. Некоторые жители погибли во время конфликтов, связанных с Франко-индейской войной, а также от эпидемий. Также говорят о призраке жены генерала Германа Свифта, которая погибла от удара молнии в 1804 году, когда стояла на крыльце своего дома. В XIX веке фольклор стал еще мрачнее: жена местного столпа общества Джона Брофи умерла, его дом сгорел дотла, а его дети и он сам исчезли без следа. А доктор Уильям К. Кларк однажды обнаружил свою жену на грани безумия, которая утверждала, что на нее "напала неведомая сила из леса".

"В частности, в Дадлитауне произошло несколько странных смертей, некоторые из которых подтверждены, а некоторые нет, что делает его известным местом для любителей паранормальных явлений", — сказал Качуба.

В 1924 году землевладельцы основали организацию Dark Entry Forest, Inc., которая выкупила и засадила лесом большие участки бывшего поселения. Организация высадила тысячи деревьев и передала землю под лесоводство и охрану дикой природы.

Сегодня от Дадлитауна мало что осталось, кроме разрушающихся каменных стен и улиц, поглощенных лесом.

Туристы, которые отваживались посетить Дадлитаун и даже провести в нем ночь, описывали движущиеся среди деревьев теневые фигуры, необъяснимые звуки и непреодолимое ощущение того, что за ними наблюдают.

Напомним, в США девочка-призрак пугает постояльцев исторического отеля. Она появляется возле кроватей гостей и, прежде чем исчезнуть, произносит: "Поиграй со мной".

Также Фокус рассказывал о самых известных отелях с призраками. Например на вилле в Италии можно увидеть привидение императора Нерона и лошадей, погибших в море.