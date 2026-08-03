Привиди блукають вулицями: дослідник розповів про "саме прокляте" місто США (відео)

Занедбане поселення здавна оповите легендами про багатовікове прокляття, незрозумілі смерті, божевілля і таємничі постаті, які, як кажуть, блукають навколишнім Темним лісом.

Письменник Джон Качуба відвідав місто-примару Дадлітаун і розповів про його похмурі легенди та власну зустріч із примарою, пише Daily Mail.

Дадлітаун називають "найпримарнішим" містом США

Незважаючи на те, що це приватна власність, закрита для сторонніх, любителі гострих відчуттів продовжують ризикувати арештом у пошуках доказів того, що там все ще ховається щось зловісне.

"Я жив у Коннектикуті, де знаходиться Дадлітаун, і вивчав це місце з історичної точки зору. Я зробив багато фотографій на цьому місці. Спочатку мій інтерес був суто історичним, оскільки я захоплююся історією і пишу історичні художні та документальні твори. Моє відвідування Дадлітауна, також відомого як "Темний вхід", — розповів письменник.

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Місто Дадлітаун у штаті Коннектикут вважається місцем, повним привидів, через міські легенди, що стверджують, що він несе в собі прокляття поколінь, що зародилося в Англії XVI століття, а також місцеві розповіді про перших поселенців, що зіткнулися з безумством, самогубствами та таємничими трагедіями.

У відповідь на запит про коментар компанія Dark Entry Forest, Inc., яка володіє цією власністю, категорично відкинула твердження про те, що Дадлітаун населений привидами, проклятий або схильний до впливу надприродних сил, назвавши такі характеристики "цілком невірними" і завдають шкоди.

Сам Качуба розповів, що особисто зіткнувся із примарою, коли робив фото. На одному зі знімків він побачив людське обличчя та зазначив, що його не залишало тривожне відчуття під час візиту до Дадлітауну.

Також він зв'язався з відомими дослідниками паранорамальних явищ, Едом та Лоррейн Уоррен, чиї дослідження, серед іншого, призвели до створення фільму "Закляття".

Вони також бували в Дадлітауні та показали письменнику безліч фото з "аномаліями".

Місто примар Дадлітаун — що відомо

Це віддалене поселення США ніколи не було великим, за наявними даними, у пік свого розвитку воно налічувало всього 26 сімей. Його мешканці залежали від сусіднього Корнуолла щодо магазинів і церковних служб, намагаючись обробляти кам'янисту, сувору землю.

Дадлітаун закритий для відвідувань, але це не зупиняє мисливців за привидами

Наприкінці 1800-х і на початку 1900-х років Дадлітаун поступово спорожнів, оскільки сільське господарство ставало все більш складним, залізодобувна промисловість регіону занепала, а сім'ї переїжджали на захід у пошуках кращих можливостей.

Вважається, що назва "Темний вхід" походить від географічного положення поселення: навколишні пагорби відкидали глибокі тіні на ізольовану долину.

Багато віруючих пов'язують прокляття Дадлітауна з сім'єю Дадлі, стверджуючи, що його нещастя почалися в Англії за століття до існування поселення в Коннектикуті.

Едмунд Дадлі був страчений за державну зраду в 1510 після того, як впав у немилість після смерті короля Генріха VII.

Його син Джон Дадлі, герцог Нортумберлендський, був обезголовлений в 1553 після спроби посадити леді Джейн Грей на англійський престол.

Згідно з легендою, нещастя цієї сім'ї переслідували і наступні покоління, навіть коли вони перетнули Атлантику і врешті-решт осіли в Коннектикуті.

Проте місцеві історики стверджують, що не виявили жодного генеалогічного зв'язку між поселенцями Дадлітауна та страченими англійськими дворянами.

Але й без англійських поселенців у Дадлітауні вистачало трагедій. Деякі мешканці загинули під час конфліктів, пов'язаних із Франко-індіанською війною, а також від епідемій. Також говорять про привид дружини генерала Германа Свіфта, яка загинула від удару блискавки 1804 року, коли стояла на ґанку свого будинку. У XIX столітті фольклор став ще похмурішим: дружина місцевого стовпа товариства Джона Брофі померла, його будинок згорів вщент, а його діти і він сам зникли без сліду. А доктор Вільям К. Кларк одного разу виявив свою дружину на межі божевілля, яка стверджувала, що на неї "напала невідома сила з лісу".

"Зокрема, у Дадлітауні сталося кілька дивних смертей, деякі з яких підтверджені, а деякі ні, що робить його відомим місцем для любителів паранормальних явищ", — сказав Качуба.

1924 року землевласники заснували організацію Dark Entry Forest, Inc., яка викупила і засадила лісом великі ділянки колишнього поселення. Організація висадила тисячі дерев та передала землю під лісівництво та охорону дикої природи.

Сьогодні від Дадлітауна мало що залишилося, крім кам'яних стін, що руйнуються, і вулиць, поглинених лісом.

Туристи, які наважувалися відвідати Дадлітаун і навіть провести в ньому ніч, описували тіньові фігури, що рухаються серед дерев, незрозумілі звуки і непереборне відчуття того, що за ними спостерігають.

Нагадаємо, у США дівчинка-примара лякає постояльців історичного готелю. Вона з'являється біля ліжок гостей і, перш ніж зникнути, вимовляє: "Пограйся зі мною".

Також Фокус розповідав про найвідоміші готелі з привидами. Наприклад, на віллі в Італії можна побачити привид імператора Нерона і коней, що загинули в морі.