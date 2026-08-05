Традиции гаремов, власть и Роксолана: о чем не рассказывают в романтических фильмах

5 августа 1924 года в Турции официально запретили многоженство. Окончательно эта норма была закреплена с принятием нового Гражданского кодекса 4 октября 1926 года в ходе масштабных реформ Мустафы Кемаля Ататюрка. "Фокус" расскажет, в каких странах наличие нескольких жён является нормой, а какие отменили это право, а также напомнит о необычных традициях гаремов.

Долгое время в большинстве исламских стран многоженство было правовой нормой. Турция стала одной из первых мусульманских стран, где эту норму отменили.

Многоженство в мире: в каких странах его отменили, а где оно по-прежнему существует

Несмотря на то, что большинство населения Турции исповедует ислам, многоженство здесь запрещено. Турция приняла законы, основанные на западных принципах юриспруденции, и в 1926 году ввела светский семейный кодекс, запрещающий многоженство.

Согласно Гражданскому кодексу Турции, многоженство не допускается и считается преступлением; это положение распространяется как на граждан Турции, так и на иностранцев, включая беженцев.

Как Турция запретила многоженство Фото: Википедия

Таким образом, в Турции, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Тунисе. многоженство законодательно запрещено, но фактически встречается в форме никах, без гражданского свидетельства о браке.

Відео дня

В то же время в Арабских Эмиратах и ряде других мусульманских стран многоженство разрешено законом, но при этом допускается иметь не более 4 жён. Закон возлагает на мужа-многоженца обязанность по достойному содержанию своих жен и детей, а вот об отношении там речь не идет. Поэтому жены обычно живут по правилам мужа. В случае развода дети всегда остаются с отцом.

Власть гарема: какие женщины формировали Османскую империю

В современной Турции гаремов больше нет, а последний исчез ещё в начале XX века. На его месте впоследствии открыли музей. Но до этого за позолоченными дверями и воротами с охраной скрывался отдельный мир, о котором ходили слухи об интригах и власти.

Слово "гарем" происходит от арабского корня, означающего "священный" и "запретный". В османском контексте оно относилось к частным, освящённым помещениям, куда допускались только члены семьи султана и доверенные охранники. Гарем не был просто местом, где собирались жёны и наложницы османского султана. В этом обособленном мире в суровых условиях жили сотни женщин — от матери и дочерей султана до рабынь. На протяжении почти 150 лет в период Султаната (около 1534–1683 годов) гарем оказывал огромное влияние на дела Османской империи.

Османский имперский гарем сформировался на основе ранних исламских традиций, включая традиции Аббасидского халифата и Мамлюкского султаната, и опирался на анатолийские турецкие обычаи, особенно на модель сельджукского гарема. С падением Константинополя в 1453 году и переходом османов к оседлой империи гарем приобрел стабильность и масштаб. Султаны перестали жениться на иностранных принцессах, вместо этого полагаясь на наложниц в качестве наследниц.

Дворец Топкапы в Стамбуле Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

К XVI веку гарем стал центральным учреждением во дворце Топкапы, а его обитательницы были обязаны соблюдать строгие правила и получали придворное образование. Султанский дом возглавляла мать султана, валиде-султан. Гарем стал одновременно семейной сферой и центром политической и социальной власти. Женщин, получивших там образование, позже выдавали замуж за высокопоставленных чиновников, распространяя влияние дворца по всей империи.

Независимо от происхождения, любая новая девушка в гареме претерпевала существенные изменения. После попадания во дворец женщин обращали в ислам, если они еще не были мусульманками, и давали им новые персидские или турецкие имена, которые часто отражали их черты характера или красоту. Их учили говорить на турецком языке, воспитывали в исламской вере и интенсивно обучали придворному этикету, музыке, танцам, шитью и искусству беседы.

По сути, девушка могла прибыть в качестве чужанки или рабыни, но после этого строгого воспитания она могла превратиться в изысканную даму двора. Этот процесс был разработан не только для того, чтобы привить им верность и грацию, но и для того, чтобы разорвать связи с их прежней жизнью — контакты с их семьями или родиной были строго запрещены после того, как они переступали порог гарема.

Любовь Хюррем-султан и Сулеймана I: как Роксолана перевернула традиции гарема

С XVIII века Черноморский регион стал важным источником работорговли. Черкесских, грузинских и славянских девушек особенно ценили за их красоту и грацию, и многих из них привозили в Стамбул по древним работорговым путям. Самой известной женой султана была украинка Роксолана. По прибытии в Стамбул ей дали имя Хюррем, что означало "жизнерадостная". Роксолана привлекала внимание султана Сулеймана I на протяжении целых 40 лет.

Роксолана родила своего первого сына, Мехмеда, в 1521 году, после того как умерли первые два сына султана. Вскоре у пары родилось ещё больше детей. То, что Роксолане разрешили родить более одного сына, было серьёзным нарушением старого принципа гарема "одна мать-наложница — один сын". Где-то в 1533–1534 годах Сулейман объявил Роксолану свободной женщиной и женился на ней, нарушив ещё один 300-летний обычай, согласно которому султаны не должны были вступать в брак со своими наложницами. Это был первый случай, когда бывшая рабыня гарема стала влиятельной супругой.

Хюррем-султан стала самой влиятельной женщиной гарема Фото: Википедия

За всё время своего правления у Сулеймана не родилось ни одного другого ребёнка от другой наложницы. Сулейман сочинял любовные стихи и писал письма Роксолане. Он даже приказал возвести величественные памятники, чтобы продемонстрировать свою любовь к ней. Она также стала известна как Хасеки Хюррем, что переводится как "любимая жена".

Роксолана стала самым верным информатором Сулеймана во время его отсутствия и после смерти его матери. Она стала легендарной и влиятельной женщиной своего времени. В то же время её враги называли её колдуньей

Традиции султанских гаремов: о чём не рассказывают в фильмах

Вопреки распространенному мнению, лишь очень небольшая часть женщин становилась наложницами султана. Большинство из них жили в гареме годами, иногда всю жизнь, выполняя работу служанок, и видели своего султана максимум издалека. Ведь гарем больше походил на закрытую "школу" и бюрократическое учреждение.

Охрану гарема доверяли преимущественно чернокожим евнухам детского или юношеского возраста. После завоевания Египта в 1517 году османы получили доступ к африканским маршрутам перевозки рабов, и местные евнухи всё чаще заменяли местных в управлении гаремом.

Некоторые историки обращают внимание на интересную закономерность. Происхождение матери султана влияло на то, с кем султан воевал. Если мать султана была европейского происхождения (гречанка, сербка, венецианка и т. п.), то он с гораздо меньшей вероятностью начинал войны в Европе. Зато чаще направлял войска на Ближний Восток или в Северную Африку. То есть этническое происхождение валиде-султана ощутимо влияло на внешнюю политику всей империи.

Ранее "Фокус" писал о том, что известно о Роксолане — законной супруге Сулеймана I Великолепного, султана Османской империи, уроженке Украины.

Кроме того, Елена Заикар, которая занимается подбором туров для путешественников, показала знаменитый турецкий дворец Топкапы. Туда в свое время попала украинка Анастасия Лисовская, более известная как Роксолана.