Традиції гаремів, влада і Роксолана: про що не розповідають у романтичних фільмах

5 серпня 1924 році у Туреччині офіційно заборонили багатоженство. Остаточно норма була закріплена з прийняттям нового Цивільного кодексу 4 жовтня 1926 року під час масштабних реформ Мустафи Кемаля Ататюрка. Фокус розповість у яких країнах є нормою мати кілька дружин, а які скасували це право, а також пригадає про незвичні традиції гаремів.

Тривалий час у більшості ісламських країн багатоженство було правовою нормою. Туреччина була однією з перших мусульманських країн, де цю норму скасували.

Багатоженство у світі: які країни його скасували, а де воно все ще діє

Попри те що більшість населення Туреччини сповідує іслам багатоженство тут заборонено. Туреччина ухвалила закони, засновані на західних засадах юриспруденції, і запровадила світський сімейний кодекс у 1926 році, який забороняє багатоженство.

Згідно з Цивільним кодексом Туреччини, багатоженство не допускається і вважається злочином; це положення поширюється як на громадян Туреччини, так і на іноземців, включаючи біженців.

Як Туреччина заборонила багатоженство Фото: Вікіпедія

Відтак, у Туреччині, Азербайджані, Узбекистані, Таджикистані, Туркменістані, Киргизстані, Казахстані, Тунісі. багатоженство законодавчо заборонено, але фактично зустрічається у вигляді нікаха, без світського свідоцтва про одруження.

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Натомість в Арабських Еміратах і в ряді інших мусульманських країн багатоженство узаконено, але водночас дозволяється мати не більше 4 дружин. Закон покладає на чоловіка-багатоженця обов’язок щодо гідного утримання своїх дружин і дітей, а ось про ставлення там не йдеться. Відтак, дружини зазвичай живуть за правилами чоловіка. У разі розлучення діти завжди залишаються з батьком.

Влада гарему: які жінки формували Османську імперію

У сучасній Туреччині гаремів більше немає, а останній зник ще на початку XX століття. На його місці опісля відкрили музей. Але до цього за позолоченими дверима та воротами з охороною знаходився окремий світ з чутками про інтриги та владу.

Слово "гарем" походить від арабського коріння, що означає священний і заборонений. В османському контексті воно стосувалось приватних, освячених приміщень, куди могла входити лише родина султана та довірені охоронці. Гарем не був просто місцем, де збиралися дружини та наложниці османського султана. У цьому відокремленому світі у суворих умовах жили сотні жінок — від матері та дочок султана до невільниць. Протягом майже 150 років під час Султанату (близько 1534–1683 років) гарем мав надзвичайний вплив на османські справи.

Османський імперський гарем розвинувся з ранніх ісламських традицій, включаючи традиції Аббасидського халіфату та Мамлюцького султанату, і спирався на анатолійські турецькі звичаї, особливо на модель сельджуцького гарему. З падінням Константинополя в 1453 році та переходом османів до осілої імперії гарем набув сталості та масштабу. Султани перестали одружуватися з іноземними принцесами, натомість покладалися на наложниць як спадкоємиць.

Палац Топкапи у Стамбулі Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

До XVI століття гарем став центральною установою в палаці Топкапи, а його жінки були зобов'язані дотримуватися суворих правил та здобували придворну освіту. Султанський дім очолювала матір султана, валіде-султан. Гарем став одночасно сімейною сферою та центром політичної та соціальної влади. Жінку, які отримали там освіту, пізніше видавали заміж за високопоставлених чиновників, поширюючи вплив палацу по всій імперії.

Незалежно від походження, будь-яка нова дівчина у гаремі проходила через суттєві зміни. Після потрапляння до палацу жінок навертали до ісламу, якщо вони ще не були мусульманками, і давали їм нові перські або турецькі імена, які часто відображали їхні риси характеру чи красу. Їх навчали розмовляти турецькою мовою, виховували в ісламській вірі та інтенсивно навчали придворному етикету, музиці, танцям, шиттю та мистецтву розмови.

По суті, дівчина могла прибути як чужинка або рабиня, але після цієї суворої освіти вона могла стати вишуканою дамою палацу. Цей процес був розроблений не лише для того, щоб прищепити їм вірність і грацію, але й для того, щоб розірвати зв'язки з їхнім попереднім життям – контакти з їхніми родинами чи батьківщиною були суворо заборонені після того, як вони входили до стін гарему.

Кохання Хюррем-султан та Сулеймана I: як Роксолана перевернула традиції гарему

З 18 століття Чорноморський регіон став важливим джерелом работоргівлі. Черкеських, грузинських та слов'янських дівчат особливо цінували за їхню красу та грацію, і багатьох із них привозили до Стамбула давніми рабськими шляхами. Найвідомішою дружиною султана була українка Роксолана. Після прибуття до Стамбула її дали ім'я Хюррем, що означало "життєрадісна". Роксолана привернула увагу султана Сулеймана I на цілих 40 років.

Роксолана народила свого першого сина, Мехмеда у 1521 році, після того, як померли перші два сини султана. Невдовзі у пари народилося ще більше дітей. Те, що Роксолані дозволили народити більше одного сина, було серйозним порушенням старого принципу гарему "одна мати-наложниця — один син". Десь у 1533–1534 роках Сулейман оголосив Роксолану вільною жінкою та одружився з нею, порушивши ще один 300-річний звичай, за яким султани не повинні були одружуватися зі своїми наложницями. Це був перший випадок, коли колишня рабиня гарему стала впливовою дружиною.

Хюррем-султан стала найвпливовішою жінкою гарему Фото: Вікіпедія

За весь час його правління у Сулеймана не народилося жодних інших дітей від іншої наложниці. Сулейман писав любовну поезію та листи до Роксолани. Він навіть наказав побудувати величні пам'ятники, щоб показати своє кохання до неї. Вона також стала відома як Хасекі Хюррем, що перекладається як улюблена дружина.

Роксолана стала найвірнішою інформаторкою Сулеймана під час його відсутності та після смерті його матері. Вона стала легендарною та впливовою жінкою свого часу. Натомість її вороги називали її чаклункою

Традиції гаремів султанів: про які не розповідають у фільмах

Усупереч поширеній інформації, лише дуже невелика частина жінок ставала наложницями султана. Більшість жили в гаремі роками, іноді все життя, виконуючи роботу служниць, і бачили свого султана максимум здалеку. Адже гарем був більше схожий на закриту "школу" і бюрократичну установу.

Охороняти гарем довіряли переважно чорношкірим в дитячому або юнацькому віці євнухами. Після завоювання Єгипту в 1517 році османи отримали доступ до африканських шляхів перевезення рабів, і тамтешні євнухи все частіше замінювали місцевих в управлінні гаремом.

Деякі історики звертають увагу на цікаву закономірність. Походження матері султана впливало на те, з ким султан воював. Якщо мати султана була європейського походження (гречанка, сербка, венеційка тощо), то він із значно меншою ймовірністю розпочинав війни в Європі. Натомість частіше спрямовував війська на Близький Схід чи Північну Африку. Тобто етнічне походження валіде-султан відчутно впливало на зовнішню політику цілої імперії.

Раніше Фокус писав про те, що відомо про Роксолану — законну дружину Сулеймана І Пишного, султана Османської імперії, родом з України.

Також Олена Заікар, яка займається підбором турів для мандрівників, показала знаменитий турецький палац Топкапи. Туди свого часу потрапила українка Анастасія Лісовська, більш відома як Роксолана.