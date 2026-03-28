"Просто в'язниця": українка показала турецький гарем, де жила Роксолана (фото)

Олена Заікар, яка займається підбором турів для мандрівників, показала знаменитий турецький палац Топкапи. Туди свого часу потрапила українка Анастасія Лісовська, більш відома як Роксолана.

Олені вдалось пробратися у гарем й показати тамтешні інтер’єри. Як з’ясувалося, у палаці нічого романтизувати. Приміщення для наложниць навіть близько не такі розкішні, як було показано в серіалі "Величне століття. Роксолана". Що саме вона побачила, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Візит в гарем

"Що ж — прийшли до гарему. Хто його романтизує, дарма. Це реально в’язниця. Немає тут нічого красивого, немає тут квітів, просто дворик і кімнати, де закривали дівчат", — розповідає Олена.

Глядачі у коментарях почали обговорювати побачене.

"Енергетика буде тяжка, дуже важко там знаходитись";

"Коли була в Стамбулі, у нас був гід, який водив по стамбульських місцях. Так-от він сказав, що у фільмі 5% історії, а решта — шоу";

Палац Топкапи, кімната наложниць Фото: TikTok

"Мені дуже сподобалось. Не відчула ніякої "поганої енергетики". Все залежить від налаштування людини. Всі замки і палаци зберігають свої гарні і погані таємниці";

"У Топкапи відкриті для відвідування всього декілька кімнат гарему, а їх всього близько 300! Ви їх не побачите. І яка в’язниця, туди за історією було за щастя потрапити всім дівчатам, бо там давали освіту, навчали наукам, письму, музиці, а також потім вже навчених видавали заміж за хороші партії. Їм давали придане від палацу, коли ті виходили заміж, і забезпечували гарне життя після виходу з гарему. Це була своєрідна школа", — написала одна з учасниць обговорення.

Кімната і гробниця султана

У наступному відео Заікар показала розкішну кімнату султана.

"Хто дивився серіал, той впізнає. Тут така велич, краса. Ну, звичайно, султан де попало не жив би, правда? Це ж не євнухи. Нормально так", — коментує вона, оглядаючи помпезне приміщення, оздоблене розписом та килимами.

Також Олена показала гробницю Султана Сулеймана, де він похований разом зі своїми дітьми.

До речі, площа палацу Топкапи — 700 тисяч квадратних метрів. Його почали будувати 1475 року. Протягом 400 років він служив резиденцією багатьох турецьких султанів. Стіни Топкапи пам’ятають легендарну історію кохання султана Сулеймана та українки Роксолани.

