"Просто тюрьма": украинка показала турецкий гарем, где жила Роксолана (фото)

Елена Заикар, которая занимается подбором туров для путешественников, показала знаменитый турецкий дворец Топкапы. Туда в свое время попала украинка Анастасия Лисовская, более известная как Роксолана.

Елене удалось пробраться в гарем и показать тамошние интерьеры. Как выяснилось, во дворце нечего романтизировать. Помещения для наложниц даже близко не такие роскошные, как было показано в сериале "Великолепный век. Роксолана". Что именно она увидела, — читайте далее в материале Фокуса.

Визит в гарем

"Что ж — пришли в гарем. Кто его романтизирует, зря. Это реально тюрьма. Нет здесь ничего красивого, нет здесь цветов, просто дворик и комнаты, где закрывали девушек", — рассказывает Елена.

Зрители в комментариях начали обсуждать увиденное.

"Энергетика будет тяжелая, очень трудно там находиться";

"Когда была в Стамбуле, у нас был гид, который водил по стамбульским местам. Так вот он сказал, что в фильме 5% истории, а остальное — шоу";

Дворец Топкапы, комната наложниц Фото: TikTok

"Мне очень понравилось. Не почувствовала никакой "плохой энергетики". Все зависит от настроя человека. Все замки и дворцы хранят свои хорошие и плохие тайны";

"В Топкапы открыты для посещения всего несколько комнат гарема, а их всего около 300! Вы их не увидите. И какая тюрьма, туда по истории было за счастье попасть всем девушкам, потому что там давали образование, обучали наукам, письму, музыке, а также потом уже обученных выдавали замуж за хорошие партии. Им давали приданое от дворца, когда те выходили замуж, и обеспечивали хорошую жизнь после выхода из гарема. Это была своеобразная школа", — написала одна из участниц обсуждения.

Комната и гробница султана

В следующем видео Заикар показала роскошную комнату султана.

"Кто смотрел сериал, тот узнает. Здесь такое величие, красота. Ну, конечно, султан где попало не жил бы, правда? Это же не евнухи. Нормально так", — комментирует она, осматривая помпезное помещение, украшенное росписью и коврами.

Также Елена показала гробницу Султана Сулеймана, где он похоронен вместе со своими детьми.

Кстати, площадь дворца Топкапы — 700 тысяч квадратных метров. Его начали строить в 1475 году. В течение 400 лет он служил резиденцией многих турецких султанов. Стены Топкапы помнят легендарную историю любви султана Сулеймана и украинки Роксоланы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда "Величественного" Мерьем Узерли впервые за несколько месяцев появилась на публике.

На прилавках украинских магазинов появилась новая книга Александры Шутко "Гарем османских султанов. Эпоха женского султаната". В ней рассказывается, как Роксолана и другие украинские жены султанов управляли Османской империей.

Мы также рассказывали, почему "Роксолана" с Ольгой Сумской до сих пор популярна.