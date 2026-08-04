Большая река начала пересыхать: библейское пророчество о "конце света" может вскоре сбыться

Река Евфрат, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак, быстро пересыхает. Многие считают, что начало сбываться древнее библейское пророчество о конце света.

Уровень воды в реке Евфрат, которую называют "колыбелью цивилизации", резко падает с тревожной скоростью. Это тревожное сообщение вызвало опасения, что библейское апокалиптическое пророчество может сбыться, пишет Daily Star.

Евфрат — самая длинная река Западной Азии, протекающая через Турцию, Сирию и Ирак. Этот водный путь несколько раз упоминается в Библии; в частности, пророчество, связанное с этой рекой, вызвало значительное беспокойство в сети, поскольку оно предвещает апокалипсис и второе пришествие Христа.

"Шестой ангел вылил свою чашу на великую реку Евфрат, и вода её иссякла, чтобы проложить путь царям с востока", — говорится во втором пророчестве

Відео дня

Многие интерпретируют эти слова как предупреждение о том, что, как только река Евфрат высохнет, огромная армия с Востока пройдет по высохшему руслу реки к битве при Армагеддоне.

А первое пророчество об этой реке предвещает засуху.

"Засуха на его воды! Они высохнут, ибо это край идолов, идолов, сходящих с ума от ужаса", — говорится в библейском пророчестве.

Ухудшение состояния реки всё больше беспокоит некоторых верующих, ведь многие убеждены, что это древнее пророчество сбывается на наших глазах.

Снижение уровня воды в реке Евфрат: что говорят ученые

В то же время исследование НАСА 2013 года показало, что бассейны рек Тигр и Евфрат потеряли огромное количество пресной воды — 117 миллионов акров-футов — в период с 2003 по 2009 год.

Этот объем потери воды примерно соответствует потерям Мертвого моря, причем большая часть (60 %) объясняется откачкой грунтовых вод из подземных резервуаров.

Река Евфрат стремительно пересыхает Фото: Скриншот

В прошлые годы эти две могучие реки способствовали процветанию сельскохозяйственных регионов, но сегодня они приходят в упадок.

Министерство водных ресурсов Ирака предупредило, что без срочных мер река Евфрат может полностью исчезнуть к 2040 году, а падение уровня воды ещё больше усугубится из-за засух, вызванных изменением климата.

Какую опасность представляет Евфрат для человека?

Снижение уровня воды и ухудшение её качества также вызывают ряд последующих проблем, в частности голод и болезни.

"Диарея, ветряная оспа, корь, брюшной тиф и холера сейчас распространяются по всему Ираку из-за водного кризиса, а правительство больше не предоставляет вакцины своим гражданам", — сообщил BJM Насир Бакар, климатический активист и координатор Ассоциации защитников реки Тигр в Ираке.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что уровень воды в Евфрате резко упал до одного из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

Напомним, что профессор Сюэцинь Цзян, которого называют "китайским Нострадамусом", — китайско-канадский учёный, утверждающий, что США проиграют конфликт с Ираном. По его словам, два его предыдущих прогноза уже оправдались.

Кроме того, самопровозглашённый "живой Нострадамус" Атос Саломе предупреждает об арктическом конфликте между Россией и НАТО.