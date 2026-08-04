Велика річка почала пересихати: біблійне пророцтво про "кінець світу" може незабаром збутися

Річка Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак, швидко висихає. Багато, хто вважає, що почало справджуватися давнє біблійне пророцтво про кінець світу.

Рівень води в річці Євфрат, яку називають "колискою цивілізації", різко падає з тривожною швидкістю. Це тривожне повідомлення викликало занепокоєння, що біблійне апокаліптичне пророцтво, може справдитися, пише Daily Star.

Євфрат — найдовша річка Західної Азії, що протікає через Туреччину, Сирію та Ірак. Цей водний шлях має кілька згадок в Біблії, зокрема, пророцтво, пов'язане з цією річкою викликало значне занепокоєння у мережі, бо воно передвіщає апокаліпсис і друге пришестя Христа.

"Шостий ангел вилив свою чашу на велику річку Євфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям зі сходу", — йдеться у другому пророцтві

Відео дня

Багато хто інтерпретує ці слова як попередження про те, що тільки річка Євфрат висохне, величезна армія зі Сходу пройде через висохле русло річки до битви за Армагеддон.

А перше пророцтво про цю річку попереджає про посуху.

"Посуха на його води! Вони висохнуть, бо це край ідолів, ідолів, що збожеволіють від жаху", — йдеться у біблійному пророцтві.

Погіршення стану річки все більше непокоїть деяких вірян, адже багато хто переконаний, що це давнє пророцтво збувається на наших очах.

Зниження рівня води у річці Євфрат: що кажуть науковці

Натомість дослідження NASA 2013 року показало, що басейни річок Тигр і Євфрат — втратили величезні 117 мільйонів акрів футів прісної води між 2003 і 2009 роками.

Ця кількість втрати води приблизно еквівалентна втратам Мертвого моря, причому більша частина (60%) пояснюється відкачуванням ґрунтових вод з підземних резервуарів.

Річка Євфрат стрімко висихає Фото: Скріншот

У минулі роки ці дві могутні річки дозволяли сільськогосподарським регіонам процвітати, але сьогодні вони занепадають.

Міністерство водних ресурсів Іраку попередило, що без термінового втручання річка Євфрат може повністю зникнути до 2040 року, а падіння рівня води ще більше погіршиться через посухи, спричинені зміною клімату.

Яку небезпеку становить Євфрат для людини?

Падіння рівня води та погіршення її якості також спричиняють низку подальших проблем, зокрема голод та хвороби.

"Діарея, вітряна віспа, кір, черевний тиф та холера зараз поширюються по всьому Іраку через водну кризу, а уряд більше не надає вакцини своїм громадянам", — повідомив BJM Насір Бакар, кліматичний активіст та координатор Асоціації захисників річки Тигр в Іраку.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) повідомив, що рівень води в Євфраті різко впав до одного з найнижчих показників за всю історію спостережень.

Нагадаємо, що професор Сюецінь Цзян, якого називають "китайським Нострадамусом" — китайсько-канадський вчений, який стверджує, що США програють конфлікт з Іраном. За його словами, два його попередні прогнози вже виявилися точними.

Також самопроголошений "живий Нострадамус" Атос Саломе попереджає про арктичний конфлікт між Росією та НАТО.