Рейс задержали на несколько минут: как случайное стечение обстоятельств спасло жизнь 33-летнему мужчине

Британец перенес остановку сердца в аэропорту Бирмингема на глазах у своих детей. Из-за задержки рейса 33-летний Ричард Чемберс потерял сознание в аэропорту, и парамедик, который случайно оказался рядом, смог его спасти.

В тот день семья Чемберсов ждала свой рейс в Анталию. Жена, муж и трое их детей. Но 33-летний отец внезапно потерял сознание в зоне ожидания на глазах у семьи, пишет издание Bild.

"Я обернулась, а он начал падать. Похоже, он задыхался, а потом покраснел. Я видела, что ему не хватает кислорода", — рассказывает жена Алекс Чемберс.

Она звала на помощь. Кто-то вызвал скорую помощь. В считанные минуты несколько человек бросились ей на помощь.

"Потом он совсем перестал дышать. Наши дети кричали и наблюдали за всем этим", — вспоминает женщина.

33-летний Ричард Чемберс потерял сознание в аэропорту Фото: Скриншот

Среди присутствующих был парамедик, который как раз собирался выезжать на вызов. Он немедленно приступил к сердечно-легочной реанимации. Когда непрямой массаж грудной клетки не помог, кто-то принес дефибриллятор. И специалист использовал устройство, чтобы реанимировать Чемберса.

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Позже врачи обнаружили у мужчины генетическое заболевание сердца, о котором он не знал. Теперь вся его семья должна пройти обследование. В прошлом году 33-летний мужчина потерял сестру, которая также скончалась от остановки сердца в возрасте 39 лет.

Жена Алекса Чемберса сказала, что её мужу повезло.

"Если бы его не было рядом — это подтвердила даже больница — Ричард бы умер", — сказала она.

Позже женщина написала об этом случае в Facebook и разыскала анонимного спасителя, чтобы поблагодарить его.

Напомним, что женщина, которую в течение 13 минут считали мертвой, утверждает, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало".

Кроме того, учёные обнаружили удивительное сходство между людьми, пережившими опыт клинической смерти и психоделического трипа — в обоих случаях их отношение к жизни и смерти сильно менялось.

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