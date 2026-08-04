Рейс затримали на кілька хвилин: як випадковий збіг врятував життя 33-річному чоловікові

Британець переніс зупинку серця в аеропорту Бірмінгема на очах у своїх дітей. Через затримку рейсу 33-річний Річард Чемберс знепритомнів в аеропорту, і парамедик, який випадково був поруч, зміг його врятувати.

Того дня родина Чемберсів чекала на свій рейс до Анталії. Дружина, чоловік та троє їхніх дітей. Але 33-річний батько раптово знепритомнів у зоні очікування перед родиною, пише видання Bild.

"Я обернулася, а він почав падати. Виглядає так, ніби він задихається, а потім став червоним. Я бачила, що йому не вистачає кисню", — розповідає дружина Алекс Чемберс.

Вона кричала про допомогу. Хтось викликав службу швидкої допомоги. За лічені хвилини кілька людей кинулися на допомогу.

"Потім він повністю перестав дихати. Наші діти кричали і спостерігали за всім", — пригадує жінка.

33-річний Річард Чемберс знепритомнів в аеропорту Фото: Скріншот

Серед присутніх був парамедик, який якраз збирався вирушити у дорогу. Він негайно розпочав серцево-легеневу реанімацію. Коли непрямий масаж грудної клітки не допоміг, хтось приніс дефібрилятор. І фахівець використав пристрій, щоб реанімувати Чемберса.

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Пізніше лікарі виявили генетичну хворобу серця у чоловіка про яку він не знав. Тепер вся його родина має пройти обстеження. Минулого року 33-річний чоловік втратив сестру, яка також померла від зупинки серця у віці 39 років.

Дружина Алекс Чемберс сказала, що її чоловіку пощастило.

"Якби його не було поруч — навіть лікарня підтвердила це — Річард би помер", — сказала вона.

Пізніше жінка написала про цей випадок у Facebook і розшукала анонімного рятівника, щоб подякувати йому.

Нагадаємо, що жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, каже, що її відправили назад з повідомленням, що "смерть — це насправді лише початок".

Також вчені виявили дивовижну схожість між людьми, які пережили досвід клінічної смерті та психоделічного трипу — в обох випадках їхнє ставлення до життя та смерті сильно змінювалося.

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