Хата из земли: в диаспоре показали, как жили первые украинцы в Канаде (фото)

Когда первые украинские переселенцы прибывали в Канаду в конце XIX и в начале XX века, они оказывались в дикой местности, где жизнь приходилось строить с нуля.

Из-за нехватки древесины и средств многие семьи строили свое первое жилье из того, что было бесплатно — то есть из дерна. Блогер с ником "Канадский Марк", который живет в Канаде и пишет об эмиграции, опубликовал несколько фотографий, на которых видно, в каких условиях оказались первые украинцы в Канаде.

"Так появились sod houses — дома из дерна. Куски земли с травой нарезали и укладывали друг на друга, создавая стены, которые защищали от ветра и суровых зимних морозов", — рассказал он.

Украинцы строили дома из дерна Фото: Соцсети

В таких домах жили украинские семьи в Альберте, Саскачеване и Манитобе, пока не смогли построить дома из дерева.

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"Эти скромные дома стали началом многих историй успеха. Рядом с ними появлялись поля, фермы, украинские церкви и первые общины. Сегодня трудно представить, что за красивыми украинскими селами Канады когда-то стояли маленькие дома из дерна посреди бескрайних прерий", — отметил Марк.

В комментариях его пост был дополнен.

"Сначала были землянки. Вернее, норы, шалаши. Помню, как рассказывала тетя Калина, которая впервые приехала в 70-х годах из Канады. Шалаши, слезы и труд. Тяжелый труд с утра до ночи. Так "поднимали" Виннипег", — написала одна из комментаторок.

Первые украинцы в Канаде жили в очень скромных условиях Фото: Соцсети

А также отметили, что первые украинцы в Канаде подвергались притеснениям со стороны местных властей. И об этом в современном мире мало кто говорит.

Во время Первой мировой войны, в 1914 году, Канада входила в состав Британской империи и автоматически вступила в войну против Германии и Австро-Венгрии. Многие украинцы, эмигрировавшие в Канаду до войны, происходили из Галичины и Буковины — тогда эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи. Поэтому они юридически считались подданными государства, воевавшего против Великобритании, хотя и уехали оттуда.

В 1914 году был принят Закон о военных мерах (War Measures Act), который предоставил правительству широкие полномочия и в результате которого более 80 000 человек, преимущественно украинского происхождения, были зарегистрированы как так называемые "enemy aliens" ("вражеские иностранцы") и были обязаны регулярно отмечаться в полиции и носить специальные документы;

Более 8 500 человек были интернированы в 24 лагерях и приёмных пунктах по всей Канаде. Большинство из них были украинцами или выходцами из Австро-Венгрии.

Украинцев там содержали под охраной, ограничивали их свободу и заставляли работать на строительстве дорог, мостов, в лесозаготовках и при ведении горных работ.

У многих конфисковали деньги, дома, зерно и поля, фермы и другое имущество.

Такие лагеря существовали в различных провинциях Канады, в частности в Альберте, Квебеке, Онтарио и многих других.

Хотя Первая мировая война закончилась в 1918 году, некоторые лагеря продолжали функционировать до 1920 года.

Напомним, ранее украинка Юлия, прожившая в канадском городе Калгари четыре года, рассказала, почему вернулась в Украину.

Кроме того, она показывала, как выглядят и сколько стоят дома в Канаде.