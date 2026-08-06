Хата з землі: у діаспорі показали, як жили перші українці Канади (фото)

Коли перші українські переселенці прибували до Канади наприкінці XIX та на початку XX століття, то вони опинялись у дикій місцині, де життя треба було будувати з нуля.

Через нестачу деревини та коштів багато родин будували перше житло з того, що було безкоштовно – тобто дерну. Блогер із ніком "Канадський Марк", який живе в Канаді та пише про еміграцію, опублікував кілька фото на яких видно, в яких умовах опинились перші українці в Канаді.

"Так з'являлися sod houses — будинки з дерну. Шматки землі з травою нарізали і складали один на один, створюючи стіни, які захищали від вітру та суворих зимових температур", — розповів він.

Українці будували будинки з дерну Фото: Соцмережі

У таких будинках жили українські родини в Альберті, Саскачевані та Манітобі, поки не могли побудувати будинки з дерева.

"Ці прості оселі стали початком багатьох історій успіху. Поруч із ними з'являлися поля, ферми, українські церкви та перші громади. Сьогодні важко уявити, що за красивими українськими селами Канади колись стояли маленькі будинки з дерну посеред безкрайніх прерій", - зазначив Марк.

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У коментарях його пост доповнили.

"Спочатку були землянки. Не то нори, шалаші. Пам'ятаю , як розказувала тітка Калина, яка вперше приїхала у 70-тих роках з Канади. Шалаші, сльози і праця. Важке гарування з ранку до ночі. Так, "піднімали" Вінніпег", - написала одна із коментаторок.

Перші українці Канади жили в дуже скромних умовах Фото: Соцмережі

А також зазначили, що перші українці у Канаді зазнавали утисків з боку місцевої влади. І про це мало хто говорить у сучасному світі.

Під час Першої світової війни, у 1914 році, Канада входила до складу Британської імперії і автоматично вступила у війну проти Німеччини та Австро-Угорщини. Багато українців, які емігрували до Канади до війни, походили з Галичини та Буковини — тоді ці землі входили до Австро-Угорської імперії. Через це вони юридично вважалися підданими держави, яка воювала проти Великої Британії, хоч і поїхали звідти.

У 1914 році був ухвалений War Measures Act, який дав уряду широкі повноваження і в результаті якого понад 80 000 людей, переважно українського походження, були зареєстровані як так звані "enemy aliens" ("ворожі іноземці") і були зобов’язані регулярно відмічатися в поліції та носити спеціальні документи;

Понад 8 500 осіб були інтерновані у 24 таборах та приймальних пунктах по всій Канаді. Більшість із них були українцями або вихідцями з Австро-Угорщини.

Українців там утримували під охороною, обмежували їхню свободу і примушували працювати на будівництві доріг, мостів, у лісозаготівлі та гірничих роботах.

У багатьох конфіскували гроші, домівки, зерно та поля, ферми та інше майно.

Такі табори існували в різних провінціях Канади, зокрема в Альберті, Квебеку, Онтаріо та багатьох інших.

Хоча Перша світова війна завершилася у 1918 році, деякі табори діяли до 1920 року.

Нагадаємо, раніше українка Юлія, яка прожила в канадському місті Калгарі чотири роки, розповіла, чому повернулася до України.

Також вона показувала, як виглядають і скільки коштують будинки у Канаді.