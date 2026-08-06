Миллионер женился на женщине, которая была на 39 лет моложе его, но потом поплатился за это жизнью

Миллионера Стива Берда застрелили, пока он спал, но раненый мужчина успел позвонить в полицию. Именно это позволило выяснить, что к покушению на него были причастны его новая жена и её подруга.

Жуткий экстренный звонок миллионера в полицию, в котором он утверждал, что ранен, раскрыл шокирующую историю измены и убийства, пишет издание Daily Star.

Стив Бирд из Остина, штат Техас, США, скончался от полученных ранений через четыре месяца после того, как в него выстрелили из дробовика 20-го калибра, пока он спал. Недавно блогер Баллен упомянул в видео эту историю, рассказав, как бытовое убийство привело к раскрытию ужасной тайны.

Молодая жена изменила жизнь миллионера

До этого Бёрд неожиданно потерял свою первую жену, Элиз, которая умерла от рака в 1993 году, примерно через 45 лет после их свадьбы. Но затем он познакомился с местной официанткой Селестой, которая была почти на 40 лет моложе его, что вызвало у родственников мужчины опасения относительно возможных мотивов охоты за богатством.

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Но уже в октябре 1994 года Селеста и её дочери-близнецы поселились в поместье Стива на берегу озера, а позже пара поженилась.

"Он прекрасно заботился о Селесте и её двух дочерях-подростках. Он действительно дал им ту стабильность, в которой они так отчаянно нуждались", — продолжил блогер Баллен.

Убийство миллионера

Но Селеста боролась с депрессией и пыталась покончить с собой, когда встретила Стива. После этого женщина была госпитализирована в психиатрическую больницу.

"Селесте прописали лекарства, и она нашла нескольких хороших друзей, пока лежала в больнице. И Стиву показалось, что, возможно, теперь дела у Селесты начинают меняться к лучшему", — продолжил блогер.

Но в то время у Стива самого были проблемы со здоровьем. Врачи объясняли его состояние рядом заболеваний, в частности высоким кровяным давлением, а также проблемами с сердцем и почками, но они не могли точно определить, почему он терял сознание.

Тогда Стив списал свои проблемы на стресс и запланировал трехнедельный отпуск по Европе с Селестой, оставив её близнецов в своём особняке. Но незадолго до их поездки он заметил, что Селеста ещё не собрала чемодан, что заставило его забеспокоиться, потому что мужчина подумал, что она не хочет ехать с ним.

Убедив его, что это не так, Стив пошёл спать, а его жена осталась мыть посуду, сказав ему, что будет спать в другой комнате, чтобы не беспокоить его.

"Через несколько часов, около 3 часов ночи, Стив проснулся и сразу почувствовал ужасную боль в желудке. Хотя в его комнате было темно, он понял, что у него что-то на животе. Он наклонился и почувствовал что-то влажное на своих руках. Тогда мужчина снял маску для сна и сел, чтобы посмотреть на живот. Но как только он это сделал, боль настолько усилилась, что он упал назад", — рассказывает блогер.

Включив свет, Стив быстро понял, что весь в крови, после чего начал звать Селесту, но это только усилило его боль. На его крики никто не отвечал. Тогда он позвонил спасателям.

Вскоре после этого на место происшествия прибыли полицейские, которые отчаянно стучали в дверь, но безрезультатно. Тогда один из полицейских вошел внутрь и обнаружил Стива, едва находящегося в сознании, с "дырой" в желудке.

Полицейский обыскал окрестности в поисках вещественных доказательств и обнаружил патрон от дробовика, прежде чем провести обыск в доме в поисках стрелка. Но затем он обнаружил спящую Селесту. Больше никого в доме полицейские не нашли. А Стиву оказали медицинскую помощь после полученной травмы.

Сержант Пол Найт, который в настоящее время возглавляет расследование, вскоре прибыл в больницу и встретился с Селестой и её дочерью Кристиной в приемной.

Он немедленно проверил их на наличие остатков пороха, но проверка исключила возможность того, что обе они недавно стреляли из огнестрельного оружия. Впоследствии Селеста рассказала полицейскому, что в тот вечер она навещала свою другую дочь Дженнифер, которая находилась в семейном поместье на берегу озера, где она проводила ночь с друзьями.

Подруга из психиатрической больницы и ружье 20-го калибра

Затем полицейский начал расспрашивать девушек о тех, кто мог навредить их отчиму.

"Они многозначительно посмотрели друг на друга. Затем они сказали, что знают только одну женщину, которая могла бы сделать нечто подобное — женщину по имени Трейси Тарлтон", — рассказал он, раскрыв новую деталь истории.

Селеста на фото с Трейси Тарлтон Фото: Скриншот

Трейси была подругой Селесты, и они познакомились во время лечения в психиатрической клинике. У Трейси было точно такое же оружие, но она заверила полицию, что не имеет отношения к стрельбе, и спросила, нужна ли ей юридическая помощь. Затем Трейси рассказала, что раньше испытывала романтические чувства к Селесте, хотя вечером, когда произошло нападение, она была дома, заказала пиццу и выпила несколько кружек пива.

После изъятия огнестрельного оружия у подруги новой жены миллионера полицейский вернулся в особняк в поисках дополнительных улик. Он быстро выяснил, что преступление было исключительно покушением на убийство с целью завладеть состоянием миллионера.

У Стива было трое детей от предыдущего брака, которые должны были унаследовать его миллионы после его смерти. Селеста также должна была обогатиться.

Позже полицейский заметил люк в доме, который он открыл и обнаружил ещё одно ружье 20-го калибра.

Тогда дочь Селесты Дженнифер призналась, что сама купила оружие в качестве подарка для своего парня, но утверждала, что оно никогда не было заряжено.

Исключив из расследования детей Стива, внимание следствия вновь переключилось на Селесту и её дочерей. На этом этапе произошёл прорыв в судебно-медицинской экспертизе, который, возможно, помог раскрыть дело.

Признание подруги перевернуло всё дело

Как оказалось, преступницей была подруга новой жены миллионера Трейси Тарлтон. Но это была не вся картина.

"Балистическая экспертиза показала точное совпадение гильзы с дробовиком Трейси. Её арестовали, она призналась в убийстве и сказала, что в конце концов убила Стива, потому что была влюблена в Селесту и хотела иметь её только для себя", — говорится в рассказе.

Через два месяца Стив умер от тромба, но началась разворачиваться новая история. Также выяснилось, что Селеста подмешивала мужу в водку крепкий спирт, чтобы иметь возможность выйти из дома.

"По словам Трейси, Селеста попросила её убить Стива, чтобы они могли быть вместе. Поэтому в течение первых нескольких месяцев после ареста она хранила молчание о причастности Селесты", — рассказал блогер.

Но в этой истории был ещё один шокирующий поворот событий. Через пять месяцев после смерти Стива Селеста снова вышла замуж — за мужчину, с которым она недавно познакомилась. Это откровение заставило Трейси поверить, что ею манипулировали, чтобы она убила Стива. А это позволило его вдове унаследовать его состояние.

Тогда Трейси дала показания против Селесты, что привело к её аресту и последующему осуждению за убийство.

Напомним, что, по утверждению прокуроров, глава картеля заказал убийство 23-летней инфлюенсерши Валерии Маркес в её салоне в Сапопане во время прямой трансляции в TikTok после того, как она рассталась с его сыном.

Кроме того, в США состоялось судебное заседание по делу об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой, произошедшем в пригородном поезде города Шарлотт. Подозреваемого направили на лечение.