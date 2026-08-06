Мільйонер одружився з жінкою на 39 років молодшою за нього, але потім поплатився за це життям

Мільйонера Стіва Бірда застрелили, поки він спав, але поранений чоловік встиг подзвонити до поліції. Саме це дозволило з'ясувати, що до замаху на нього була причетна його нова дружина та її подруга.

Моторошний екстрений дзвінок мільйонера до поліції, де він стверджував, що поранений, розкрив шокуючу історію зради та вбивства, пише видання Daily Star.

Стів Бірд з Остіна, що у штаті Техас у США, помер від отриманих ран через чотири місяці після того, як у нього вистрілили з дробовика 20-го калібру, поки він спав. Нещодавно блогер Баллен згадав у відео цю історію, розповівши, як побутове вбивство призвело до розкриття жахливої ​​таємниці.

Молода дружина змінила життя мільйонера

До того Бірд несподівано втратив свою першу дружину, Еліз, яка померла від раку в 1993 році, приблизно через 45 років після їхнього весілля. Але потім він познайомився з місцевою офіціанткою Селестою, яка була майже на 40 років молодша за нього, що викликало у рідних чоловіка побоювання щодо можливих мотивів полювання за багатством.

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Але вже у жовтні 1994 року Селеста та її доньки-близнючки оселилися в маєтку Стіва на березі озера, а пізніше пара одружилася .

"Він чудово піклувався про Селесту та її двох дочок-підлітків. Він справді дав їм стабільність, якої вони так відчайдушно потребували", — продовжив блогер Баллен.

Вбиввстіо мільйонера

Але Селеста боролася з депресією та намагалася накласти на себе руки, коли зустріла Стіва. Після цього жінка була госпіталізована до психіатричної лікарні.

"Селесті призначили ліки, і вона знайшла кількох добрих друзів, поки була в лікарні. І Стіву здалося, що, можливо, тепер справи для Селести починають змінюватися на краще", — розповів далі блогер.

Але тоді Стів й сам мав проблеми зі здоров'ям. Його стан лікарі пояснювали низкою захворювань, зокрема високим кров'яним тиском, а також проблемами із серцем та нирками, але вони не могли точно визначити, чому він втрачав свідомість.

Тоді стів списав свої проблеми на стрес і спланував тритижневу відпустку по Європі з Селестою, залишивши її близнюків у своєму особняку. Але незадовго до їхньої поїздки він помітив, що Селеста ще не зібрала валізу, що змусило його перейматися, бо чоловік думав, вона не хоче їхати з ним.

Запевнивши його, що це не так, Стів пішов спати, а його дружина залишилася мити посуд, сказавши йому, що спатиме в іншій кімнаті, бо не хоче турбувати його.

"Кілька годин потому, близько 3-ї години ночі, Стів прокинувся і одразу відчув жахливий біль у шлунку. Хоча в його кімнаті було темно, він зрозумів, що щось у нього на животі. Він нахилився і відчув щось вологе на своїх руках. Тоді чоловік зірвав маску для сна і сів, щоб подивитися на живіт. Але як тільки він це зробив, біль настільки посилився, що він упав назад", — розповідає блогер.

Увімкнувши світло, Стів швидко зрозумів, що весь у крові, тоді він почав кликати Селесту, але це лише посилило його біль. Його дзвінки залишалися без відповіді. Тоді він зателефонував рятувальникам.

Невдовзі після цього на місце події прибула поліцейські, які відчайдушно грюкали у двері, але безуспішно. Тоді один із копів увійшов всередину та знайшов Стіва ледве притомним із "дірою" у шлунку.

Поліцейський обшукав околиці в пошуках речових доказів та знайшов патрон від дробовика, перш ніж обшукати будинок у пошуках стрільця. Але потім знайшовши Селесту сплячою. Більше нікого в будинку поліцейські не знайшли. А Стіву надали медичну допомогу після отриманої травми.

Сержант Пол Найт, який зараз очолює розслідування, невдовзі прибув до лікарні та зустрівся з Селестою та її дочкою Христиною в приймальні.

Він негайно перевірив їх на наявність залишків пороху, але перевірка виключила те, що вони обидві нещодавно стріляли з вогнепальної зброї. Згодом Селеста розповіла поліцейському, що того вечора вона відвідувала її іншу доньку Дженніфер, яка перебувала у сімейному маєтку на березі озера, де вона насолоджувалася ночівлею з друзями.

Подруга із психлікарні та рушниця 20-го калібру

Потім коп почав розпитувати дівчат про тих, хто міг нашкодити їхньому вітчиму.

"Вони багатозначно подивилися одна на одну. Потім вони сказали, що знають лише одну жінку, яка могла б зробити щось подібне — жінку на ім'я Трейсі Тарлтон", — розповів він нову деталь історії.

Селеста на фото з Трейсі Тарлтон Фото: Скріншот

Трейсі була подругою Селести, і вони познайомилися під час психіатричного лікування. Трейсі мала точно таку зброю, але запевнила поліцію, що немає стосунки до стрілянини та запитала, чи потрібна їй юридична допомога. Потм Трейсі розповіла, що раніше відчувала романтичні почуття до Селести, хоча ввечері, коли стався напад була вдома, замовила піцу та насолодилася кількома кухлями пива.

Після конфіскації вогнепальної зброї подруги нової дружини мільйонера, коп повернувся до особняка в пошуках додаткових доказів. Він швидко з'ясував, що злочин був суто замахом на вбивство, щоб заволодіти статками мільйонера.

У Стіва було троє дітей від попереднього шлюбу, які мали успадкувати його мільйони після його смерті. Селеста також мала б фінансово збагатитися.

Пізніше поліцеський помітив люк у будинку, який він відкрив і знайшов ще одну рушницю 20-го калібру.

Тоді донька Селести Дженніфер зізналася, що сама купила зброю як подарунок для свого хлопця, але стверджувала, що вона ніколи не була заряджена.

Виключивши з розслідування дітей Стіва, увага слідства знову переключилася на Селесту, та її доньок. На цьому етапі стався прорив у судово-медичній експертизі, що, можливо, розкрив справу.

Зізнання подруги перевернуло всю справу

Як виявилося злочинцем була подруга нової дружиини мільйонера Трейсі Тарлтон. Але це не була повна картина.

"Балістична експертиза показала точний збіг гільзи з дробовиком Трейсі. Її заарештували, вона зізналася у вбивстві та сказала, що зрештою вбила Стіва, бо була закохана в Селесту і хотіла мати її тільки для себе", — йдеться у розповіді.

Через два місяці Стів помер від тромбу, але почалася розгортатися нова історія. Також з'ясувалося, що Селеста додавала чоловіку в горілку міцний спирт, щоб мати змогу вийти з дому.

"За словами Трейсі, Селеста попросила її вбити Стіва, щоб вони могли бути разом. Тож протягом перших кількох місяців після арешту вона тримала язик за зубами щодо причетності Селести", — розповів блогер.

Але у цій історії був ще один шокуючий поворот подій. Через п'ять місяців після смерті Стіва Селеста знову вийшла заміж — за чоловіка, з яким вона нещодавно познайомилася. Це одкровення змусило Трейсі повірити, що нею маніпулювали, щоб вона вбила Стіва. А це дозволило його вдові успадкувати його багатство.

Тоді Трейсі дала свідчення проти Селести, що призвело до її арешту та подальшого засудження за вбивство.

Нагадаємо, що прокурори стверджують, що бос картелю замовив вбивство 23-річної інфлюенсерки Валерії Маркес у її салоні в Сапопані під прямої трансляції у TikTok після того, як вона розійшлася з його сином.

Також у США відбувся суд у справі про вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, що сталося у приміському поїзді міста Шарлотт. Підозрюваного відправили на лікування.