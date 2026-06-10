У США відбувся суд у справі про вбивство українки Ірини Заруцької: який вирок винесли підозрюваному

У вівторок, 9 червня, у США відбувся суд у справі про вбивство 23-річної українки Ірини Заруцької, що сталося у приміському поїзді міста Шарлотт. Підозрюваного відправили на лікування.

Суддя визнав недієздатним постати перед федеральним судом 35-річного Декарлоса Брауна-молодшого, якого підозрюють у жорстокому вбивстві українки. Про це повідомило видання The Guardian.

Браун з'явився у вівторок у приміщенні федерального суду, щоб взяти участь у слуханні щодо його дієздатності. Зрештою, як йдеться у заяві прокуратури США, чоловіка було визнано "недієздатним на цей момент відповідати за суд".

"Однак суддя визнав прогноз щодо одужання пана Брауна сприятливим і наказав призначити пану Брауну лікування", — заявили у прокуратурі.

Там також повідомили, що підозрюваний у вбивстві залишатиметься під федеральною вартою на час, доки отримуватиме лікування і впродовж усього розгляду справи.

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У прокуратурі США додали, що висновок щодо підозрюваного "стосується конституційного визначення компетентності, яке передбачає його здатність розуміти хід провадження та допомагати у власному захисті". Водночас це "не має нічого спільного" з фактами справи про вбивство чи ножовими пораненнями", що сталися у транспорті міста Шарлотт.

Вбивство українки Ірини Заруцької у США: що відомо

Українка Ірина Заруцька, яку вбили у США Фото: gofundme.com

Наприкінці серпня 2025 року в Управлінні поліції Шарлотт-Мекленбурґ повідомили, що українка загинула у транспорті від рук бездомного, який неодноразово порушував закон, однак з нього знімали звинувачення. Жертвою стала 23-річна українка Ірина Заруцька, яка переїхала у США незадовго до інциденту, втікаючи від війни в Україні.

Згодом видання Daily Mail передало заяву підозрюваного, який розповів, чому скоїв напад. Браун заявив, що його контролювали чужорідні "матеріали", які уряд "впровадив у його мозок".

У квітні 2026 року видання The New York Post писало, що убивця українки Ірини Заруцької постане перед судом, попри висновок про "недієздатність".