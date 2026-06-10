В США состоялся суд по делу об убийстве украинки Ирины Заруцкой: какой приговор вынесли подозреваемому

Во вторник, 9 июня, в США состоялся суд по делу об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в пригородном поезде города Шарлотт. Подозреваемого отправили на лечение.

Судья признал недееспособным предстать перед федеральным судом 35-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого подозревают в жестоком убийстве украинки. Об этом сообщило издание The Guardian.

Браун появился во вторник в помещении федерального суда, чтобы принять участие в слушании о его дееспособности. В конце концов, как говорится в заявлении прокуратуры США, мужчина был признан "недееспособным на данный момент отвечать за суд".

"Однако судья признал прогноз относительно выздоровления господина Брауна благоприятным и приказал назначить господину Брауну лечение", — заявили в прокуратуре.

Там также сообщили, что подозреваемый в убийстве будет оставаться под федеральной стражей на время, пока будет получать лечение и в течение всего рассмотрения дела.

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В прокуратуре США добавили, что вывод в отношении подозреваемого "касается конституционного определения компетентности, которое предусматривает его способность понимать ход производства и помогать в собственной защите". В то же время это "не имеет ничего общего" с фактами дела об убийстве или ножевыми ранениями", которые произошли в транспорте города Шарлотт.

Убийство украинки Ирины Заруцкой в США: что известно

Украинка Ирина Заруцкая, которую убили в США Фото: gofundme.com

В конце августа 2025 года в Управлении полиции Шарлотт-Мекленбурга сообщили, что украинка погибла в транспорте от рук бездомного, который неоднократно нарушал закон, однако с него снимали обвинения. Жертвой стала 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая переехала в США незадолго до инцидента, убегая от войны в Украине.

Впоследствии издание Daily Mail передало заявление подозреваемого, который рассказал, почему совершил нападение. Браун заявил, что его контролировали чужеродные "материалы", которые правительство "внедрило в его мозг".

В апреле 2026 года издание The New York Post писало, что убийца украинки Ирины Заруцкой предстанет перед судом, несмотря на заключение о "недееспособности".