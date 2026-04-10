Убийство украинки Заруцкой в США: подозреваемый ответит перед судом, несмотря на заключение о "недееспособности", — NYP

35-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве украинки Ирины Заруцкой в августе 2025 года, в администрации Дональда Трампа обещают привлечь к суду, несмотря на заключение о психической неспособности для участия в судебном процессе.

Прокурор из администрации президента США заверил, что мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве Ирины Заруцкой, предстанет перед судом, несмотря на заключение о его "недееспособности" по обвинениям в убийстве на уровне штата. Об этом 9 апреля сообщило издание The New York Post.

Заместитель генерального прокурора США по вопросам гражданских прав Хармит Диллон разъяснил, что решение от 29 декабря по делу об убийстве, которое рассматривается одновременно в штате Северная Каролина, не повлияет на федеральное дело против Декарлоса Брауна-младшего.

"Друзья: сегодня утром я имел прекрасный разговор с нашим федеральным прокурором в Шарлотте. Браун остается под федеральным арестом, поэтому параллельное производство на уровне штата никоим образом не является решающим. Приоритет будут иметь федеральная процедура определения пригодности к судебному разбирательству и уголовное преследование", — сообщил Диллон.

Это заявление появилось на фоне новости WBTV о том, что подозреваемый признан психически неспособным для участия в судебном процессе, из-за чего он может избежать наказания за содеянное.

Кадр момента, когда было совершено нападение на украинку Ирину Заруцкую Фото: Скриншот

Результаты исследования состояния подозреваемого убийцы в Центральной региональной больнице были засекречены в суде штата. Их обнародовали лишь на днях, когда защитники Брауна-младшего подали ходатайство об отсрочке на 180 дней слушания по определению его пригодности к судебному процессу, в ходе которого ему могут вынести приговор о смертной казни.

Прокурор Западного округа Северной Каролины также объяснил ситуацию относительно раздельных обвинений Брауна на уровне штата и на федеральном уровне.

"Браун находится под федеральным арестом по федеральному обвинению. Процедуры на уровне штата, включая любые выводы относительно его дееспособности в этих процедурах, являются полностью отдельными", — говорится в его разъяснении.

