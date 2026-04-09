Убийство Ирины Заруцкой в США: подозреваемый может избежать наказания, детали

35-летний Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой 22 августа 2025 года в ​​поезде в городе Шарлотт, признан психически неспособным для участия в судебном процессе.

К такому выводу пришли в Центральной региональной больнице, где его обследовали 29 декабря 2025 года, сообщает WBTV. Результаты ранее были засекречены в суде штата, и их обнародовали только после подачи ходатайства 7 апреля.

Ранее государственная защита просила 180-дневную отстрочку для своего клиента, которому грозит смертная казнь, чтобы определить его дееспособность, и прокуроры не возражали. Брауну также предъявлены федеральные обвинения, и он останется под стражей по этому делу, заявил его адвокат Дэниел Робертс.

Теперь судья должен решить, принять ли выводы отчета. Рассмотрение дела будет, скорее всего, отложено до тех пор, пока суд не признает дееспособность обвиняемого "восстановленной".

Відео дня

В ходатайстве, поданном государственным защитником Брауна, он утверждал, что слушание по вопросу дееспособности, требуемое судом, не может состояться, пока обвиняемый в убийстве находится под федеральной стражей, и что суд также не может распорядиться о восстановлении его дееспособности.

Если судья согласится с тем, что Браун не понимает сути судебного разбирательства и не может помогать в собственной защите, закон штата предписывает снять обвинения. Однако, если он вынесет решение без ущерба для дальнейшего разбирательства, обвинения в убийстве могут быть предъявлены повторно, если Браун-младший восстановит свою дееспособность посредством лечения в психиатрическом учреждении.

Декарлос Браун-млладший Фото: WSOC-TV

Аналогичная ситуация произошла в штате Северная Каролина в 2020 году, когда обвинения в убийстве были сняты без ущерба для дальнейшего разбирательства в отношении Буфорда Джеймса Пенли после того, как несколько психологов, включая одного, работавшего в прокуратуре, признали его недееспособным.

Восстановление дееспособности убийцы украинской беженки может занять много времени в Северной Каролине из-за ограниченного количества мест в государственных психиатрических лечебницах. Обвиняемые могут ждать год и больше, пока освободится место.

Убийство Ирины Заруцкой: что известно

23-летняя Ирина Заруцкая переехала в США из Украины вместе с семьей после полномасштабного вторжения России. Она училась в колледже города Шарлотт-Мекленбург в Северной Каролине, работала в пиццерии и хотела стать помощником ветеринара.

Девушка была убита 22 августа 2025 года, но резонанс эта новость получила только более двух недель спустя, когда в сети опубликовали момент ее гибели от рук Брауна-младшего.

Мотив остается неизвестным, расследование продолжается. Сам Декарлос Браун заявил своей сестре, что Ирина якобы "читала его мысли".

22 октября 2025-го большое жюри предъявило Декарлосу обвинение в убийстве первой степени. До этого у него за плечами уже было 14 арестов, начиная с 2007 года. В его послужном списке кража, вооруженное ограбление, взлом, нападение и угрозы.

В 2014 году он отбыл пятилетний срок за вооруженное ограбление и вышел на свободу в 2020 году, но пять месяцев спустя его снова арестовали за нападение на сестру.

Также он звонил в службу экстренной помощи 911, заявив, что "искусственный материал" управляет его телом и основными функциями, такими как прием пищи, ходьба и речь.

На момент убийства Ирины он находился на свободе под залог без внесения наличных средств после того, как мировой судья освободил его с "письменным обещанием" явиться в суд после ложного звонка в службу 911.

Убийство украинки, запечатленное на камеру, стало новостью национального масштаба. Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для Декарлоса Брауна-младшего, обвинив попутно демократов в смерти беженки.

Он также обратился к матери Ирины, пообещав ей справедливое расследование, а Илон Маск пообещал выделить миллион долларов на создание муралов с изображением украинки.

Через два месяца после нападения губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал "Закон Ирины", который запрещает внесение залога безналичным способом за некоторые насильственные преступления и рецидивистов, а также улучшает контроль за преступниками, освобожденными под залог.

Напомним, СМИ писали, что отец Ирины не смог выехать из Украины на похороны дочери в США, однако позже Госпогранслужба опровергла эту информацию.

