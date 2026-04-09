Убивство Ірини Заруцької у США: підозрюваний може уникнути покарання, деталі

35-річного Декарлоса Брауна-молодшого, обвинуваченого в убивстві української біженки Ірини Заруцької 22 серпня 2025 року в поїзді в місті Шарлотт, визнано психічно нездатним для участі в судовому процесі.

Такого висновку дійшли в Центральній регіональній лікарні, де його обстежили 29 грудня 2025 року, повідомляє WBTV. Результати раніше були засекречені в суді штату, і їх оприлюднили тільки після подання клопотання 7 квітня.

Раніше державний захист просив 180-денну відстрочку для свого клієнта, якому загрожує смертна кара, щоб визначити його дієздатність, і прокурори не заперечували. Брауну також висунуто федеральні обвинувачення, і він залишиться під вартою у цій справі, заявив його адвокат Деніел Робертс.

Тепер суддя має вирішити, чи прийняти висновки звіту. Розгляд справи буде, найімовірніше, відкладено доти, доки суд не визнає дієздатність обвинуваченого "відновленою".

У клопотанні, поданому державним захисником Брауна, він стверджував, що слухання з питання дієздатності, яке вимагає суд, не може відбутися, поки обвинувачений у вбивстві перебуває під федеральною вартою, і що суд також не може розпорядитися про відновлення його дієздатності.

Якщо суддя погодиться з тим, що Браун не розуміє суті судового розгляду і не може допомагати у власному захисті, закон штату наказує зняти звинувачення. Однак, якщо він ухвалить рішення без шкоди для подальшого розгляду, обвинувачення в убивстві можуть бути пред'явлені повторно, якщо Браун-молодший відновить свою дієздатність за допомогою лікування в психіатричному закладі.

Декарлос Браун-младший Фото: WSOC-TV

Аналогічна ситуація сталася у штаті Північна Кароліна 2020 року, коли обвинувачення в убивстві було знято без шкоди для подальшого розгляду стосовно Буфорда Джеймса Пенлі після того, як кілька психологів, зокрема й один, який працював у прокуратурі, визнали його недієздатним.

Відновлення дієздатності вбивці української біженки може зайняти багато часу в Північній Кароліні через обмежену кількість місць у державних психіатричних лікарнях. Обвинувачені можуть чекати рік і більше, поки звільниться місце.

Убивство Ірини Заруцької: що відомо

23-річна Ірина Заруцька переїхала до США з України разом із сім'єю після повномасштабного вторгнення Росії. Вона навчалася в коледжі міста Шарлотт-Мекленбург у Північній Кароліні, працювала в піцерії та хотіла стати помічником ветеринара.

Дівчину вбили 22 серпня 2025 року, але резонансу ця новина набула тільки більш ніж через два тижні, коли в мережі опублікували момент її загибелі від рук Брауна-молодшого.

Мотив залишається невідомим, розслідування триває. Сам Декарлос Браун заявив своїй сестрі, що Ірина нібито "читала його думки".

22 жовтня 2025-го велике журі висунуло Декарлосу обвинувачення у вбивстві першого ступеня. До цього у нього за плечима вже було 14 арештів, починаючи з 2007 року. У його послужному списку крадіжка, збройне пограбування, злом, напад і погрози.

У 2014 році він відбув п'ятирічний строк за збройне пограбування і вийшов на волю 2020 року, але п'ять місяців потому його знову заарештували за напад на сестру.

Також він дзвонив у службу екстреної допомоги 911, заявивши, що "штучний матеріал" керує його тілом і основними функціями, такими як приймання їжі, ходіння і мовлення.

На момент убивства Ірини він перебував на волі під заставу без внесення готівки після того, як мировий суддя звільнив його з "письмовою обіцянкою" з'явитися до суду після неправдивого дзвінка до служби 911.

Убивство українки, зафіксоване на камеру, стало новиною національного масштабу. Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна-молодшого, звинувативши попутно демократів у смерті біженки.

Він також звернувся до матері Ірини, пообіцявши їй справедливе розслідування, а Ілон Маск пообіцяв виділити мільйон доларів на створення муралів із зображенням українки.

За два місяці після нападу губернатор Північної Кароліни Джош Стейн підписав "Закон Ірини", який забороняє внесення застави безготівковим способом за деякі насильницькі злочини і рецидивістів, а також покращує контроль за злочинцями, звільненими під заставу.

