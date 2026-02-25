"Мы обеспечим справедливость": Трамп дал обещание матери убитой в США украинки Заруцкой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал обеспечить справедливость матери 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая была убита летом 2025 года в общественном транспорте в Северной Каролине. Подозреваемого в убийстве он назвал "сумасшедшим монстром".

Об убийстве Ирины Заруцкой президент США напомнил во время обращения к Конгрессу о состоянии дел в стране 24 февраля. Он заявил, что его администрация достигла успехов в обеспечении безопасности общин, однако опасные рецидивисты продолжают выходить на свободу — в этом американский лидер обвинил продемократических политиков.

Трамп отметил, что во время его выступления в Конгрессе в зале присутствовала мать Ирины, Анна Заруцкая, которая "прошла сквозь ад".

"В 2022 году она и ее прекрасная дочь, прекрасная молодая женщина Ирина, сбежали от войны в Украине, чтобы жить с родственниками вблизи Шарлотты в Северной Каролине. И что происходит с Шарлоттой? Прошлым летом 23-летняя Ирина ехала домой поездом, когда появился сумасшедший монстр, которого арестовывали десятки раз и освобождали без денежного залога, встал и жестоко порезал шею и тело Ирины — никто не забудет выражение ужаса на ее лице, когда она смотрела на нападающего в последние секунды своей жизни", — сказал президент США.

Девушка умерла мгновенно от потери крови. По словам Трампа, мужчина, который порезал ее ножом, "прибыл через открытые границы".

"Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам, что мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", — подчеркнул американский президент.

Он обратился к Конгрессу США с просьбой принять жесткое законодательство, чтобы гарантировать, что опасные рецидивисты будут заключены и будут оставаться за решеткой.

Убийство Ирины Заруцкой: что известно

Американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую вечером 22 августа 2025 года в общественном транспорте города Шарлотт. Подозреваемого 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего после инцидента доставили в больницу с травмами, которые не угрожали жизни.

Президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для подозреваемого в убийстве Заруцкой и назвал Декарлоса Брауна-младшего "животным, жестоко убившим прекрасную молодую девушку из Украины".

В сентябре подозреваемый в убийстве Заруцкой признался, что ударил ее ножом, потому что ему показалось, что она "читала его мысли". Также Декарлос говорил, что его контролировали чужеродные "материалы", которые правительство "внедрило в его мозг". Также СМИ писали, что Браун-младший оказался членом известной в США преступной семьи.

Спустя более месяца после убийства украинской беженки, в октябре, губернатор-демократ Северной Каролины Джош Стейн подписал "Закон Ирины", ужесточающий контроль за преступниками, которых освобождают под залог, а также запрещающий безналичный залог за некоторые насильственные преступления большинства рецидивистов.