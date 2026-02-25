"Ми забезпечимо справедливість": Трамп дав обіцянку матері убитої в США українки Заруцької

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв забезпечити справедливість матері 23-річної українки Ірини Заруцької, яку було вбито влітку 2025 року в громадському транспорті у Північній Кароліні. Підозрюваного у вбивстві він назвав "божевільним монстром".

Про вбивство Ірини Заруцької президент США нагадав під час звернення до Конгресу про стан справ у країні 24 лютого. Він заявив, що його адміністрація досягла успіхів у забезпеченні безпеки громад, проте небезпечні рецидивісти продовжують виходити на волю — у цьому американський лідер звинуватив продемократичних політиків.

Трамп зазначив, що під час його виступу в Конгресі в залі була присутня мати Ірини, Анна Заруцька, яка "пройшла крізь пекло".

"У 2022 році вона та її прекрасна донька, прекрасна молода жінка Ірина, втекли від війни в Україні, щоб жити з родичами поблизу Шарлотти у Північній Кароліні. І що відбувається з Шарлоттою? Минулого літа 23-річна Ірина їхала додому потягом, коли з'явився божевільний монстр, якого заарештовували десятки разів і звільняли без грошової застави, встав і жорстоко порізав шию і тіло Ірини — ніхто не забуде вираз жаху на її обличчі, коли вона дивилася на нападника в останні секунди свого життя", — сказав президент США.

Дівчина померла миттєво від втрати крові. За словами Трампа, чоловік, який порізав її ножем, "прибув через відкриті кордони".

"Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам, що ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини", — наголосив американський президент.

Він звернувся до Конгресу США з проханням ухвалити жорстке законодавство, щоб гарантувати, що небезпечні рецидивісти будуть ув'язнені та лишатимуться за ґратами.

Убивство Ірини Заруцької: що відомо

Американець зарізав у трамваї 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку ввечері 22 серпня 2025 року в громадському транспорті міста Шарлотт. Підозрюваного 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого після інциденту доставили до лікарні з травмами, що не загрожували життю.

Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для підозрюваного у вбивстві Заруцької та назвав Декарлоса Брауна-молодшого "твариною, що жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України".

У вересні підозрюваний у вбивстві Заруцької зізнався, що вдарив її ножем, бо йому здалося, що вона "читала його думки". Також Декарлос казав, що його контролювали чужорідні "матеріали", які уряд "впровадив у його мозок". Також ЗМІ писали, що Браун-молодший виявився членом відомої у США злочинної родини.

За понад місяць після вбивства української біженки, у жовтні, губернатор-демократ Північної Кароліни Джош Стейн підписав "Закон Ірини", що посилює контроль за злочинцями, яких звільняють під заставу, а також забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини більшості рецидивістів.