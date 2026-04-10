Убивство українки Заруцької у США: підозрюваний постане перед судом, попри висновок про "недієздатність", — NYP

35-річного Декарлоса Брауна-молодшого, якого обвинувачують у вбивстві українки Ірини Заруцької у серпні 2025 року, в адміністрації Дональда Трампа обіцяють притягнути до суду, попри висновок про психічну нездатність для участі у судовому процесі.

Прокурор з адміністрації президента США запевнив, що чоловік, обвинувачений у жорстокому вбивстві Ірини Заруцької, постане перед судом, незважаючи на висновок про його "недієздатність" щодо звинувачень у вбивстві на рівні штату. Про це 9 квітня повідомило видання The New York Post.

Заступник генерального прокурора США з питань цивільних прав Харміт Діллон роз'яснив, що рішення від 29 грудня у справі про вбивство, яка розглядається одночасно у штаті Північна Кароліна, не вплине на федеральну справу проти Декарлоса Брауна-молодшого.

"Друзі: сьогодні вранці я мав чудову розмову з нашим федеральним прокурором у Шарлотті. Браун залишається під федеральним арештом, тому паралельне провадження на рівні штату жодним чином не є вирішальним. Пріоритет матимуть федеральна процедура визначення придатності до судового розгляду та кримінальне переслідування", — повідомив Діллон.

Ця заява з'явилася на тлі новини WBTV про те, що підозрюваного визнано психічно нездатним для участі в судовому процесі, через що він може уникнути покарання за скоєне.

Кадр моменту, коли було скоєно напад на українку Ірину Заруцьку Фото: Скриншот

Результати дослідження стану підозрюваного убивці у Центральній регіональній лікарні були засекречені в суді штату. Їх оприлюднили лише днями, коли захисники Брауна-молодшого подали клопотання про відтермінування на 180 днів слухання щодо визначення його придатності до судового процесу, в ході якого йому можуть винести вирок про смертну кару.

Прокурор Західного округу Північної Кароліни також пояснив ситуацію щодо роздільних звинувачень Брауна на рівні штату та на федеральному рівні.

"Браун перебуває під федеральним арештом за федеральним обвинуваченням. Процедури на рівні штату, включаючи будь-які висновки щодо його дієздатності в цих процедурах, є повністю окремими", — йдеться у його роз'ясненні.

